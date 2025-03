Con la música de su parte

Un director de orquesta de éxito vive una doble revelación. La primera es sorprendente y descoloca pero abre expectativas nuevas de relaciones con un hermano del que no tenía conocimiento. La segunda es muy dramática y es la que desencadena el primer subidón cuando Thibaut se entera de que es adoptado. Y ahí entra en escena Jimmy, que trabaja en la cafetería de una escuela y toca el trombón en una entusiasta pero minúscula banda de música. No hay que ser un lince para imaginar por dónde van a ir los tiros, sobre todo con el bagaje que da haber visto muchas películas francesas de costuras parecidas: un inesperado contratiempo de salud, un encuentro insólito y una nueva vía para una nueva vida. Y con la música por todo lo alto, claro, como forma de conectar entre seres humanos para redimirse, o conocerse mejor, o tender puentes que parecían inimaginables poco antes. La tentación de pasarse con el almíbar en historias así es muy peligrosa pero Emmanuel Courcol se mantiene lejos de las líneas rojas de la sensiblería, prescinde de ramificaciones amorosas y se centra en una relación fraternal que arranca desde la desconfianza y evoluciona poco a poco a un vínculo sincero y robusto entre dos personas aparentemente distantes pero no tan distintas desde el momento en el que se sienten unidos por el amor por la música. Y por el compromiso generoso con un trabajo colectivo en el que se involucra a otras personas con independencia del talento natural que puedan tener. Benjamin Lavernhe y Pierre Lottin proporcionan una autenticidad sobresaliente a sus personajes para convertirlos en buenos ejemplos de una idea no muy original pero que siempre conviene tener presente: cómo las circunstancias sociales (familia, educación, medios...) influyen en el destino de las personas, y cómo alguien con talento musical termina tocando el trombón y su hermano, en un entorno inicial mucho más pudiente, logra fama y éxito.

El final se ve venir pero, aún así, es muy emocionante.

