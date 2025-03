Oricios y espárragos: despedidas y bienvenidas

Se suceden las despedidas y las bienvenidas; el producto tiene la fugacidad de las estaciones, y ahora está a punto de concluir una temporada extraordinaria con oricios de nuestro Cantábrico después de años de abstinencia y de provisión gallega. Los de mi generación, incluso de otras posteriores, todavía nos acordamos de cuando los comprábamos por paladas, una abundancia de antaño que tiene que ver con la escasez de hogaño. Pero los asturianos no lo seríamos de igual manera sin identificarnos de la forma en que lo hacemos con esa oleada intensa en el paladar de aromas yodados y marinos que representa el oricio, que se desplaza lentamente por los fondos rocosos con sus pies ambulacrales y se protege emboscado en piedras y algas de las que también se nutre. Su carne es tan golosa cruda como escaldada, pero hay que tener cuidado de no pasarse con el punto de cocción. De hecho, la mejor manera de comer un oricio es tras un levísimo hervor que lo mantenga tibio sin perder el intenso sabor a yodo de su carne, tan dulce y fresca que cuando se derrite en la boca resulta cremosamente opulenta. Los oricios también se comen, desde los griegos, aderezados con una vinagreta, pero el primero en incorporarlos a las salsas fue Auguste Escoffier, que empleaba las gónadas como puré en una bechamel, que usaba para pescado, o en una mayonesa para acompañar mariscos. Dicho ahora suena terrorífico.

Más caro que nunca debido a la escasez y la demanda, y también al encarecimiento absurdo de las cosas en general, el oricio comparte la sidrería y el chigre con la alta cocina que ha encontrado en él un gran aliado. En Asturias son varios los chefs destacados que recurren a este equinoideo como una pieza esencial en el primer repertorio de una comida; Gonzalo Pañeda, en Auga (Gijón), sabe de lo que trata cuando lo incluye en la carta del restaurante, respetando como nos tiene acostumbrados las indicaciones del producto; igual que Nacho Manzano (Casa Marcial), de vuelta desde hace una semana y con las tres estrellas Michelin; Marcos Morán, de Casa Gerardo, suele elaborar con el oricio todos los años un plato de temporada. El último que recuerdo llevaba, además de las gónadas, una crema asada y ahumada con castañas, agua y un pequeño chorro de aceite de oliva, una textura terrosa con sabor a café y una galleta salada para aportar algo de amargor. Pero ya digo si aspiramos a disfrutar de la naturaleza, simplemente un par de docenas de oricios para abrir boca y una botella de sidra conducen a dulces estados de placer. Aprovechen los últimos momento de uno de los más genuinos frutos del mar que existen.

Y mientras los oricios se despiden empiezan a llegar los espárragos blancos. Pero desconfíen de los más madrugadores, tratándose de marzo, y de los postreros, si es junio. Si conocen el refrán castellano, los de abril para mí, los de mayo para el amo y los de junio para el burro. Los espárragos blancos, a diferencia de los verdes, se recolectan a mano cuando son brotes y todavía no han salido a la superficie. Se seleccionan uno a uno, recortados, despuntados y calibrados en función de su diámetro, o de la llamada lanza. Total que de abril a finales de mayo es temporada de espárragos. No dejen pasar la oportunidad de comerlos. Frescos se reconocen enseguida cuando al clavarles la uña sale de ellos un poco de savia. Aunque antes de nada deben saber que el espárrago requiere cierta atención por lo que voy a explicar a renglón seguido. Cuando el emperador romano Augusto quería algo de inmediato, ordenaba que fuese más rápido de lo que se cocinan los espárragos (citius quam asparagi coquintur). Efectivamente, la delicada cocción invita a cuanto antes mejor. Hay pocas cosas tan apetitosas y sugerentes como un ramo fresco de tallos gordos y rectos, con capullos de flores, bien cerrado, en una cazuela en el agua hirviendo. Cocinados al dente, sazonados con sal y pimienta molida fresca blanca, y cubiertos con un poco de mantequilla derretida. Siendo una hortaliza así de especial, no es de extrañar que el espárrago haya disfrutado de una historia tan prolija.

Los romanos, innovadores en tantas cosas, inventaron el mejor modo de cocerlos. Y desde entonces se sigue haciendo de esa manera: atados en un manojo y en vertical, a ser posible en una cacerola alta de doble fondo perforado para facilitar las dos cocciones, una leve para el tallo, que queda expuesto al vapor, y otra más intensa para las colas, en contacto con el agua. Hay que insistir en que la levedad es fundamental: entre cinco y diez minutos, estos últimos para casos especiales de grosor en lo que concierne a los blancos. Las mantequillas son sus aliadas indiscutibles, lo mismo que las salsas holandesas, los copos de parmesano rallado, los caldos cortos de carne, y las trufas. Para hacer una holandesa, se derrite la mantequilla hasta que queda clara, se espuma y se deja enfriar. Se mezclan unas cucharadas de vino blanco con yemas de huevo y se bate todo a fuego lento, lentísimo, durante dos o tres minutos procurando que las yemas no se corten. A continuación hay que retirar el cazo del fuego y añadir las gotas de mantequilla batiendo constantemente, condimentar con sal, pimienta y zumo de limón. Con el caldo de la infusión de las pieles de los propios espárragos y el hinojo fresco se consigue también un fantástico aderezo para acompañarlos. Es una manera sencilla de comerlos y una de las que más me gusta.

Vinos

Los Peros Garnacha 2021

Tinto elaborado con uvas de la variedad garnacha cultivadas en un paraje a 850 metros de altitud en San Martín de Valdeiglesias, Madrid, y procedentes de un viñedo de 80 años conocido por Los Peros, al pie de la Sierra de Gredos. Pequeña producción de una bodega Ca’ di Mat, Casa de Locos, en dialecto piamontés, proyecto encabezado por Paolo Armando junto a su mujer y otros dos socios. Crianza de doce meses en barricas de roble francés, se trata de una de las mejores garnachas que he bebido últimamente. Color rojo rubí brillante, en la nariz sobresalen los aromas de cereza y mora, los toques especiados, florales y herbáceos, y un marcado fondo mineral. En la boca resulta fresco y excitante, duradero hasta el final en que vuelve a surgir la mineralidad. La botella cuesta alrededor de 25 euros.

Sottimano Nebbiolo 2022

Tinto piamontés elaborado en Langhe con la uva de la niebla en la Azienda Agricola Sottimano, una bodega familiar enclavada en uno de los parajes más bonitos del Barbaresco. Con crianza de 16 meses sobre lías, se muestra fiel a la mejor expresión de la nebbiolo. Color rubí con reflejos oscuros, en la nariz despliega aromas de picotas y fresas maduras, notas balsámicas, recuerdos de rosas y toques frescos de menta. En la boca se percibe un cuerpo medio, sabores de regaliz y una concentración frutal perdurable hasta la última gota. El precio de la botella ronda los 28 euros.

Sonrisa de Tares 2024

El buen gusto artístico impera en Bembibre. La bodega berciana Dominio de Tares ha elegido La Gioconda, el cuadro de Leonardo da Vinci, para crear la nueva etiqueta de su vino blanco Sonrisa, rediseñada ocurrentemente por Pablo Guerrero. Acertado el marketing, la nueva añada de este godello no decepciona. Con una pequeña crianza sobre lías, este blanco se mantiene fiel a sus principios, digamos, fundacionales. Color limón pálido, glicérico, en la nariz desprende aromas de flores blancas y de confitura de frutas también blancas, crema de limón y una curiosa mineralidad. En la boca destaca por su frescura, y una interesante acidez. Sencillo, elegante y sabroso. En torno a los 12 euros la botella.

