El sexto, sí fermentarás

Hojeando, días atrás, el libro que homenajea al gran Luis Irizar volví a encontrarme con el decálogo de la nouvelle cuisine del pasado siglo. Decálogo y medio, porque a los diez mandamientos iniciales se fueron incorporando enseguida otros, al mismo tiempo que los propios cocineros iban poniendo de su cosecha particular. Parece, en cierto sentido, como si hubiéramos vuelto a los orígenes. No a Escoffier, claro, pero sí a una interpretación algo más primitiva del asunto que nos ocupa. Salvo alguno de esos mandamientos, que parece consolidado, como es desterrar las largas cocciones, hay otros en cambio que se han ido vulnerando. Es verdad que todo en la vida es cíclico y que desde entonces, finales de los años sesenta y principios de los setenta, ha llovido mucho. Por ejemplo, el sexto punto del decálogo de marras se refiere a evitar marinadas, faisandages y fermentaciones. Y nada más de moda entre los nuevos cocineros alejados de aquella vieja nueva cocina que fermentarlo todo. La fermentación es un capítulo imprescindible de la modernidad culinaria después de René Redzepi y de otros. La guía de Noma ha ido pasando de manos con celeridad. Hortalizas, vinagres, kōji, shōyu, garum, kombuchas, perviven puesta la fe en unos nuevos sabores con alimentos y bebidas que supuestamente sientan bien. No es menos cierto que las fermentaciones, hoy en día, con la técnica adecuada, no tienen que ver con las que repudiaba aquella nueva cocina de entonces. Afortunadamente no hay faisandanges en la caza, donde las piezas a cocinar se perciben frescas pero sí existe la manía de las largas maduraciones en las carnes rojas y también, aunque menos, en los pescados. Orear el producto es tendencia para obtener de él sabores distintos a los que el producto sería capaz de ofrecer por sí solo sin necesidad de exponerse al riesgo de la podredumbre. Y marinar, lo que se dice marinar, se marina y adoba abundantemente y sin problema. El séptimo de los capítulos del decálogo se refiere a eliminar las salsas densas en la cocina, pero las salsas concentradas, el roux y las demi-glace hace tiempo que han vuelto a proliferar, porque no existe mejor forma de no complicarse la vida en la cocina que reduciendo los jugos, y es algo que la mayoría sabe agradecer. Otro mandamiento de los viejos nuevos cocineros era el de no hacer trampas con las presentaciones, mientras que las presentaciones en la actualidad no pueden ser en muchos casos más tramposas y rocambolescas desde el propio enunciado del plato. De hecho no son pocos los que recurren al tampantojo, algo que puede llegar a ser irritante. La tendencia, valiéndose de un símil, sería Hitchcock.

En1973, los críticos Henri Gault y Christian Millau, impresionados por la ensalada de judías verdes cocidas al dente que comieron en el restaurante de Paul Bocusse de Collonges-au-Mont-d’Or, decidieron acuñar el término de nouvelle cousine. La alta cocina francesa atravesaba en aquel tiempo un largo período de estancamiento: platos copiosos con guarniciones aburridas, salsas pesadas, opulencia y lujo, clientes abrumados por un servicio que superaba en insistencia y arrogancia la calidad de la comida que salía de las cocinas. Gault y Millau, junto con los cocineros Michel Guerard, Paul Bocusse y los hermanos Troisgros fueron los apóstoles de una nueva doctrina. Más tarde se sumarían Chapel, Senderens y otros. Y, ya en la década de los ochenta, surgiría la segunda oleada de la nouvelle con el boom de la cocina mediterránea y la aparición del aceite de oliva en las mesas, los Vergé, Rostang y Ducasse. Especialmente Alain Ducasse, que se convertiría en el gran maestro de la codificación y el cocinero más galardonado del planeta.

Los innovadores partían de un decálogo que cualquier aficionado conocerá por haber oído hablar en más de una ocasión aunque no siempre con los mismos mandamientos, muchas veces alterados por las aportaciones particulares. El primero consistía en no cocer demasiado; el segundo, utilizar productos frescos y de calidad; el tercero, aligerar la carta; el cuarto, aplicar las nuevas técnicas; el quinto, renunciar a los adobos y a las fermentaciones; el sexto, no ignorar la dietética; el séptimo, no utilizar el roux ni las harinas para espesar las salsas; el octavo, revisar las cocinas regionales; el noveno, preservar a toda costa el sabor del producto y no hacer trampa con las presentaciones, y el décimo, abrirse a las cocinas extranjeras. Este último se cumple en la actualidad con mayor determinación que nunca dada la globalidad del mundo en el que vivimos y la fijación con Asia. En el manifiesto de la nueva cocina existía cierta retórica acomodaticia económica de los restaurantes, eso es innegable, pero también se trataba de sentar unas nuevas bases para reconstruir el imperio en decadencia que décadas antes había dejado Auguste Escoffier como legado de una Francia eterna al frente de los pucheros. Provenía precisamente de los discípulos aventajados de Fernand Point, un innovador que, sin embargo, reclamaba a voces la mantequilla: "¡Pásame la mantequilla!, ¡siempre con mantequilla!". La mantequilla, por cierto, también ha vuelto, codeándose en las mesas con los aceites. ¿Por qué no decir que se trata de un bucle?