Conceptos elevados en una casa querida y centenaria

Sobre los cien años de Casa Fermín, el gran restaurante ovetense que jamás se pasa de moda, sigue planeando el nombre de Luis Gil Lus como un innovador del restaurantismo asturiano y, probablemente, también siga haciéndolo en los años venideros cuando el recuerdo ya haya traspasado la oralidad, como parte de un legado y con el porvenir más inmediato cubierto en manos de una nueva generación familiar al frente de la cocina y de la sala. Fue Luis Gil Luis, padre de María Jesús, el cántabro que se casó con Anita, la hija del fundador de la casa, establecida como un bar inicialmente junto al Fontán en 1924, el que incorporaría más tarde nuevas ideas y emprendería una fructífera entente con cocineros de prestigio nacionales y de la vecina Francia, inaugurando de esta manera una nueva dimensión en los fogones familiares y situándolos entre los mejores y más distinguidos del país. El siguiente que vino de fuera para dejar marcada su impronta, Luis Alberto Martínez Abascal, riojano de Alfaro, cocinero elegante y muy bien formado, contaba el pasado miércoles, en los prolegómenos de un almuerzo conmemorativo, cómo, recién llegado, muy joven, tuvo la impresión de cruzar el umbral de unos de esos lugares capaces de impresionar a cualquiera, impregnado de los grandes valores gastronómicos y con la mejor oferta de servicio al cliente.

Casa Fermín vivió grandes tiempos, primero en El Cristo, con interesantes propuestas de la cocina cinegética, jardines y merendero. Allí obtuvo la primera estrella que Michelin otorgo a un restaurante de Asturias, solo un año después de que la Guide Rouge empezará a publicarse en España. Más tarde, a principios de la década de los ochenta, concretamente en 1983, se instaló en el centro de la ciudad, a unos pocos metros de La Escandalera, en el mismo lugar que ocupa hoy y con el mismo interiorismo intemporal y por tanto perdurable con que Chus Quirós acertó a decorarlo. Con algunos pequeños retoques, esa sala entrañable y luminosa está maravillosamente atendida por la sumiller Belén Rodríguez y un equipo de mujeres extraordinario que son como de la familia, con María Jesús al frente. Su hija Laura será la que presumiblemente tome el relevo, igual que la cocina pasará a manos de Guillermo, otro de los herederos de la saga, siguiendo los pasos del padre y orgulloso de seguir por ahora aprendiendo junto a él.

El mejor clasicismo actualizado, propio de las grandes casas, se percibe en Fermín dede el momento en que uno pisa el restaurante: en la sala, donde todo es como debe ser, manteles blancos impolutos, vajillas, cristalería y cubiertos, y obviamente en los platos de la cocina que dirige Luis Alberto, con conocimiento y buen gusto, sin estridencias, sabiendo perfectamente lo que el cliente va a allí a buscar y encuentra. Manejando con soltura esa impronta riojana de carbayón adoptivo que no renuncia a su tierra y cuya querencia se refleja como en ningún otro lugar de Asturias en el tratamiento de las verduras, mimadas por la cocina en todas y cada una de las estaciones. Sin ir más lejos, el miércoles, en el entrañable almuerzo del centenario, llegó a la mesa un plato con espárragos blancos, los últimos de la temporada, y alcachofas, tranquilo y perfecto en su ejecución, como en realidad todo sucede en el restaurante de la calle San Francisco. No hay que buscarle siempre y por sistema cinco pies al gato cuando no tiene más que cuatro.

La verdura sí importa en Casa Fermín y, por poco que se lo proponga su cocina, formará parte de la historia presente y futura del restaurante como plato fuerte o pièce de résistance de una carta en función de las estaciones, donde los productos del Cantábrico juegan un papel importante. Por ejemplo, la merluza cocinada con el jugo de sus espinas y pieles, y un pequeña porción de pisto al lado. Igual que en su día lo fue aquel lomo de venado a la austríaca que Luis Alberto Martínez recuerda del pasado como uno de los platos que marcaron época. Igual que los platos de cuchara en temporada, esos caparrones que tanto le gustan al chef. O tantos otros que ha ido acumulando la memoria gastronómica de la región a lo largo del tiempo gracias a uno de sus restaurantes fuertemente consolidados del que cabe siempre poder presumir. El primer objetivo de cualquier restaurante que se precie de serlo debe consistir en que los clientes se sientan cómodos además de comer bien. Creo que es un concepto innegociable, en una casa que se esfuerza en mantener el fine dining como pocas en la región y, además, unos precios más que ajustados.

Vinos

Palacios Remondo Propiedad 2021

La Propiedad es un monovarietal de garnacha que procede de viñas plantadas a una altitud de más de quinientos metros. Los suelos donde se cultiva la uva, viñedos viejos, son principalmente calcáreos, arcillo-ferroso y con mucha presencia de cantos rodados. Crianza de dieciocho meses en fudres, elegante y muy frutado, de la bodega riojana Palacios Remondo. En la nariz se perciben recuerdos de flores y matices terrosos, además de notas de abundante fruta roja madura y negra. En la boca es jugoso y equilibrado. Taninos sedosos y bastante largo. Un buen tinto. La botella cuesta en torno a los 28 euros, que merece la pena pagar.

Rosé dos Villões 2023

Atención a este singular rosado madeirense del enólogo portugués António Maçanita con apenas 11,5 grados de alcohol, ideal para refrescarse en tiempos calurosos. Monovarietal tinta negra y una crianza sobre lías de seis meses. Color rosa oscuro casi rubí, en la nariz, tras un primer y leve sobresalto mineral, abundan las notas de fresa y los recuerdos vegetales. En la boca es muy fresco, crujiente, con una destacada salinidad. Largo y envolvente. Muy bebible. El precio de la botella ronda los 16 euros.

Remírez de Ganuza Blanco Reseva 2022

Elaborado con viura, garnacha blanca, malvasía y alguna variedad más en muy pequeña proporción, esta añada del blanco reserva de Remírez de Ganuza, con una crianza de ocho meses en sus propias lías, muestra un vino interesante como en otras cosechas anteriores, complejo, glicérico, y de una vivacidad distintiva. Atractivo color oro, en la nariz aparecen las notas de fruta blanca, albaricoques y melocotones, junto con una mineralidad que se agradece. En la boca, la fruta y la madera están bien integradas, es fresco y sabroso. Goloso, incluso. La botella sale por unos 30 euros.