¿Es el verano la estación más cinematográfica? Si les preguntas a los cineastas, no habrá consenso, y tampoco entre esa especie particular y en vías de extinción que llamamos cinéfilos. Pero los productores seguramente darán un "sí" rotundo. El verano es la época del "blockbuster", la gran película que arrasa en taquilla, con la fuerza desatada de un tsunami de palomitas y refrescos. El verano es también la estación natural del cine al aire libre y de aquellas pantallas portátiles e itinerantes que, en el siglo pasado, iban de pueblo en pueblo dando al respetable una ración de spaghetti western o alguna peli de kung fu (a ser posible protagonizada por Bruce Lee). El verano es, en fin, la estación en la que tenemos más tiempo libre, el momento idóneo para ponernos al día con aquella novela que cría polvo en la mesita, con alguna serie esquiva que da pereza empezar o con esa peli pendiente que nos recomendaron tiempo ha y que ha quedado postergada en favor del penúltimo estreno de Marvel o de la típica "obra maestra" de temporada que hace fortuna en los festivales antes de caer irremediablemente en el olvido.

Para un verano de cine

La que sigue es una selección personal para montarse un buen ciclo de verano, con películas bien ambientadas en esta estación, bien rodadas o estrenadas en los meses de estío, o bien, simplemente, que apetece ver la típica tarde de modorra veraniega.

TIBURÓN.

No podíamos empezar por otro título. Filme estival por excelencia y producción fundacional de lo que se conoce como "blockbuster" veraniego, el "Tiburón" de Steven Spielberg está además de cumpleaños: este año alcanza el medio siglo desde su estreno en 1975. Desde entonces, ha marcado el paso a la industria y provocado una infinidad de copias más o menos lucidas (desde las "Pirañas", 1 y 2, con las que debutaron Joe Dante y James Cameron, hasta la reciente saga "Sharknado"), además de aterrorizar a generaciones enteras bañistas, que creían escuchar la música de John Williams con cada sombra reflejada en el mar.

EL GRAN MIÉRCOLES.

Hubo una época en la que John Milius era la gran esperanza blanca. Eran los buenos años de "El viento y el león", de "Conan", del guion de "Apocalypse Now"... En medio de todo esto filmó "El gran miércoles", una película sobre surf que, evidentemente, no es sólo una película sobre surf. Retrato de esa generación rota por la guerra de Vietnam, Milius usa el surf como una metáfora de la propia vida y el eje sobre el que pivota la relación de fraternal camaradería (un tema central en la obra de Milius) entre el trío protagonista. Convertida en un auténtico filme de culto, Spielberg definió "El gran miércoles" con una sentencia tan rotunda como expresiva: "Es como si ‘American Graffitti’ se encontrase con ‘Tiburón’".

ARDE MISSISSIPPI.

Hay películas que nos interpelan desde el pasado. A finales de junio de 1964, el Klu Klux Klan linchó a tres activistas, dos judíos y un negro, que reclamaban el voto para las comunidades afrodescendientes. A partir de este suceso real, y centrándose en la posterior investigación del FBI para esclarecer las circunstancias de la muerte de los activistas, el maestro Alan Parker firmó en 1988 una película absolutamente monumental que profundiza en el racismo estructural que prevalece en buena parte de los Estados Unidos.

LA VAQUILLA.

En plena Guerra Civil, un grupo de soldados republicanos que luchan en el frente de Aragón se infiltran en un pueblo cercano para hurtar la vaquilla que protagonizará la novillada programada por las fiestas patronales. Es, por supuesto, "La vaquilla", un clásico del cine español con Alfredo Landa, José Sacristán, un guion de Azcona y, tras la cámara, don Luis García Berlanga. Imprescindible.

MATAR A UN RUISEÑOR.

El verano es, sin duda alguna, la estación de la infancia. Como la que rememora Scout en "Matar a un ruiseñor", que empieza aquel verano en el que merodean por la casa de Boo y descubren, sin pretenderlo, que hay adultos que son racistas, pero también que su padre, un humilde abogado viudo, es también un gigante. Dirige Robert Mulligan (del que también podríamos programar "Verano del 42"), pero de lo que se acuerda todo el mundo, y con razón, es de Gregory Peck y su Atticus Finch. Un personaje al que, en 2003, el American Film Institute eligió como el mayor héroe de la Historia del Cine por delante, ahí es nada, de Indiana Jones y James Bond. El mayor villano, por si se lo preguntan, era Hannibal Lecter.

EL ÚLTIMO ATARDECER.

¿Qué sería de un verano si un western en la sobremesa? Para esta ocasión vamos a ir con una joya semiescondida: "El último atardecer", de Robert Aldrich. Con un sólido guion de Dalton Trumbo, la película se construye entre el poderoso triángulo amoroso que forman un pistolero, su antigua amante, y el sheriff que persigue al primero a través del desierto. Un western estupendo plagado de tensión, pasiones soterradas y amores incestuosos que, entre sus muchos hallazgos, incluye una improbable secuencia en la que Kirk Douglas le canta "Cucurrucucú paloma", ¡en español!, a la hija de su antiguo amor.

FUEGO EN EL CUERPO.

Hace tanto calor en Florida. A media mañana, la ropa es ya poco más que un remedo de toalla que se pega a la espalda y a los muslos, haciendo que cada paso sea una tortura china. Si encima tienes a Kathleen Turner, la Kathleen Turner de 1981, haciéndote indecentes insinuaciones, ¿quién puede culpar a William Hurt por querer quitarse toda esa ropa húmeda? Pues básicamente de eso va "Fuego en el cuerpo", de gente que pasa calor y hace cosas empujada por ese calor. Es cine negro del bueno, escrito y dirigido por Lawrence Kasdan apenas un año después de revelarnos quién era el padre de Luke Skywalker.

LA KERMESSE HEROICA.

Flandes, 1616. Una pequeña población de Flandes se prepara para las fiestas cuando les llega la noticia de que los tercios españoles se dirigen hacia la zona. El temor se apodera de los hombres, pero las mujeres del pueblo, que son de armas tomar, se aprestan a preparar para los españoles una kermesse que jamás olvidarán. En junio de 1935, con los nazis asomando la patita, Jacques Feyder dirigió "La kermesse heroica", deliciosa sátira antibélica y feminista que fue recibida de uñas por el Partido nacionalista flamenco (boicotearon su estreno lanzando ratas al patio de butacas) y llegó a ser prohibida en algunas localidades belgas.

LA GRAN BELLEZA.

Jep Gambardella es un "one hit wonder" de la literatura italiana que, ya con 65 años, vive aún de las rentas de su único éxito, escrito en su lejana juventud. En verano, su vida se limita a enlazar fiesta tras fiesta en una Roma empeñada en devorarse a sí misma, sin solución de continuidad. Es "La gran belleza", la película que acabó de encumbrar a Paolo Sorrentino, un fascinante filme que bebe directamente de las fuentes del mejor Fellini y que, sencillamente, sólo se podía haber rodado en ese improbable país que conocemos como Italia.

GATO NEGRO, GATO BLANCO.

Contrabandistas, embusteros, cocainómanos, una enana, un gigante, dos adolescentes enamorados, rituales gitanos, una banda de viento y percusión y una boda que nadie quiere, salvo dos viejos. Todo eso y mucho más es "Gato negro, gato blanco", inabarcable comedia romántica de Emir Kusturica que enamora, sobre todo, al espectador. Al acabar el visionado no es que recuperes la fe en el cine: recuperas la fe en la vida.

PORCO ROSSO.

"Un cerdo que no vuela sólo es un cerdo". Mussolini ya gobierna Italia, pero en el Adriático mandan los piratas. Sólo tienen un problema: un piloto llamado Marco Pagot que, víctima de un extraño hechizo, tiene la apariencia de un cerdo. Pilota un hermoso hidroavión rojo, lo que le ha granjeado su sobrenombre: "Porco Rosso". Probablemente no sea la mejor película de Hayao Miyazaki y sin duda no es la más popular, pero pocos filmes tienen el encanto de "Porco Rosso" y permanecen de manera tan poderosa en la memoria.

GREASE.

En "Grease", la película empieza cuando acaba el verano, por lo que es justo terminar el ciclo con ella. Un subidón de alegría y buen rollo para empezar el curso cuando los días se hagan más cortos y los jerseys vuelvan a emerger de los cajones. Porque siempre es buen momento para reencontrarnos con Danny Zuko, Sandy Olsson, la carismática Rizzo y el resto de la panda del instituto Rydell. Y que levante la mano el que, ahora mismo, no esté escuchando en su cabeza el pegadizo "You’re the one that I want".