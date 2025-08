Oviedo lleva a la Feria de Muestras su candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031. En el exterior, un gran panel muestra el eslogan "Puxa Europa" y los motivos corporativos del proyecto. En el interior se exponen hitos de la cultura ovetense, con el objetivo de dar a conocer el proyecto que pretende involucrar a toda Asturias. "El espacio está pensado para contagiar ilusión, sumar apoyos y mostrar al público asturiano los pilares sobre los que se levanta un proyecto cultural que aspira a hacer historia", aseguran los responsables de la candidatura.

La candidatura a Capital Europea de la Cultura protagoniza el pabellón de Oviedo

El pabellón incluye paneles informativos, contenidos audiovisuales y actividades dirigidas a todos los públicos. A través de una cuidada puesta en escena los visitantes podrán conocer de cerca las fortalezas con las que Oviedo concurre a este reconocimiento europeo, en una candidatura que trasciende los límites municipales. Uno de los elementos centrales será el lema de la candidatura: "Puxa Europa, the future is now", una declaración de intenciones que combina la identidad local y vocación de futuro. El Ayuntamiento aprovechará su presencia en la Feria para promocionar algunas de las principales citas culturales ovetenses: la Temporada de Conciertos del Auditorio y las Jornadas de Piano, los Conciertos de San Mateo, el festival LINK de experiencias culturales insólitas y la vertiente gastronómica del Desarme, que aspira a convertirse en Fiesta de Interés Turístico Nacional.

El stand acogerá actuaciones de grupos folclóricos del programa de Festejos y sesiones de bailoterapia a cargo del popular instructor Amador. También habrá una zona interactiva donde los visitantes podrán participar en una breve encuesta cultural, valorar las propuestas existentes y dejar sus ideas para enriquecer la candidatura. Quienes participen entrarán en el sorteo de entradas para actividades como la ópera, la zarzuela, los conciertos del Auditorio o San Mateo, así como pases VIP para la Noche Blanca. Un "photocall" interactivo que permitirá a los asistentes posar con fondos emblemáticos de la ciudad. Las fotografías podrán compartirse en redes sociales y en la web del proyecto, reforzando la implicación ciudadana en esta carrera cultural. Tampoco falta en el exterior del pabellón la estatua de Mafalda, desplazada desde su ubicación habitual en el Campo San Francisco.

El día sábado 16 de agosto, será el Día de Oviedo en la feria, con la presencia del alcalde, Alfredo Canteli, y representantes institucionales en un acto oficial centrado en la candidatura.