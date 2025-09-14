La cocina del infierno de Mary Mallon

El desaparecido Anthony Bourdain fue mejor escritor que cocinero. Quienes hayan leído "Confesiones de un chef" y visitado, además, su restaurante neoyorquino Les Halles pueden atestiguarlo. La experiencia como cocinero le sirvió, sin embargo, para retratar la cocina como si se tratara de un territorio salvaje, poblado por nómadas, supervivientes y exiliados de todas las derrotas. La historia, por tanto, de Mary Mallon, entre vapores y cuchillos, forma parte para él de ese lumpen culinario que sostiene el apetito de las ciudades sin aspirar al aplauso. Antes de dedicarse de lleno a los viajes culinarios en la televisión y convertirse en un famoso divulgador, Bourdain tenía a la alta cocina y su pretendido glamour por apenas un decorado; lo que le fascinaba era el caos tras las bambalinas, el filo peligroso del oficio, la hermandad hecha a base de cicatrices y noches interminables. El fuego y los cuchillos por encima del resto de las cosas. Se esforzó en contar esa especie de verdad como nadie. Ahora se estarán preguntando quién fue Mary Mallon, objeto de la curiosidad de Bourdain, y de la que ahora la editorial Gatopardo publica traducido al español el libro que el propio Bourdain escribió sobre ella a principios de siglo.

En la historia de la gastronomía hay nombres que brillan por el ingenio y otros que resuenan por la fatalidad. Mary Mallon, la inmigrante irlandesa que el tiempo rebautizó como Typhoid Mary, pertenece a esta última categoría. Llegó a Nueva York a finales del siglo XIX, cuando la ciudad era un hervidero de miserias y oportunidades, y encontró acomodo en cocinar, que era lo mejor que sabía hacer. Su destino parecía asegurado en los cocinas de las casas pudientes, donde se distinguía por la firmeza de su carácter y la corrección de sus guisos. Pero cada plato suyo llevaba oculta una sentencia: Mary era portadora asintomática de la fiebre tifoidea, que entonces se cobraba miles de vidas. Cuentan que sus pasteles de melocotón y helados caseros se convirtieron en vehículos de contagio y que una familia tras otra caía enferma después de haberse relamido con sus postres, hasta que los médicos, siguiendo el rastro de la enfermedad, llegaron a ella. Fue arrestada y confinada en un islote fuera de la Gran Manzana, North Brother Island, y más tarde liberada bajo promesa de no volver a cocinar. Pero la necesidad, en ocasiones aliada de la tragedia, la empujó de nuevo a los fogones, bajo un nombre falso. Volvió a propagar la enfermedad y finalmente fue condenada al aislamiento perpetuo. Pasó veintitrés años sola, convertida en chivo expiatorio de una sociedad que prefería un rostro al que señalar antes que reconocer la precariedad de sus sistemas sanitarios. Mary Mallon encarna una figura casi literaria, la de una mujer dura, de origen humilde, que solo sabía ganarse el pan cocinando, aunque ello trajese consigo la desgracia. La tragedia de su vida es también la tragedia de la cocina como oficio invisible, agotador y plagado de riesgos. Bourdain vio en ella, más que a un criminal, a una víctima del sistema. Como él mismo cuenta en su conmovedora historia, visitó la lápida de Mallon para rendirle un último homenaje y escarbó alrededor con el fin de enterrar cerca de su base el primer cuchillo de chef que compró, un viejo Sabatier de acero inoxidable de alto carbono con empuñadura de madera pulida. Acto seguido, lo cubrió con la hierba. "Un obsequio. De un cocinero a otro", remata en el epílogo.

La cocina del infierno de Mary Mallon / Pablo García

No siempre es placer cuando hablamos de comida. El simple hecho de no tenerla implica hambre y sufrimiento. O, como en el caso de Mary Mallon, contagio y muerte. Lo sabía Brillat-Savarin cuando escribió "somos lo que comemos", aunque en ese momento no imaginó que lo que comemos pueda también destruirnos. Bourdain, que podía haberle dado un personaje a Mallon en sus "Confesiones de un chef", encontró en la misma crudeza la belleza de la cocina: su carácter peligroso, su intensidad vital, el modo en que una comida, como una vida, puede ser brutal y maravillosa al mismo tiempo. Puede que el verdadero banquete esté en aceptar esa contradicción; entre la épica de los fogones y el reverso de su miseria se sirve la gastronomía como metáfora total de la condición humana.

El popular escritor y divulgador gastronómico aún estaba lejos de encontrar su destino trágico pero ya era un fino rastreador del fatalismo. Se quitó la vida en Francia en 2018. En el prólogo de "El curioso caso de Mary Mallon", escribe: "Mary aprendió el oficio con el tiempo, como la mayoría de nosotros. Observó, esperó, ascendió poco a poco, desde abajo. Repitió las mismas tareas una y otra vez. Cuando se echa a perder un buen cocinero, un cocinero orgulloso, sucede algo terrible, es una catástrofe. Entonces el orgullo y la capacidad se tornan en amargura y dejadez. Entonces las fuerzas externas trastocan el deseo de bordar tu trabajo y te roban el placer de hacerlo. Es algo horrible. Es espantoso cuando te sucede a ti". Eso fue lo que pasó a nuestra cocinera portadora de tifus. Una triste y fascinante historia que le sirvió a Bourdain para profundizar en el lado más oscuro del oficio.