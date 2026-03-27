Campobio, el queso cien por cien asturiano, ecológico y nuestro

El queso azul ecológico de Campoastur nace del compromiso con el territorio y del trabajo de sus socios ganaderos, reconocido como mejor queso azul en el Salón Gourmets. Hay productos que se elaboran. Y hay productos que se construyen desde el origen. Campobio pertenece a los segundos. Este queso ecológico de Campoastur no es solo el resultado de un proceso productivo, sino la expresión de una forma de hacer las cosas: desde Asturias, con materia prima propia y con un modelo que pone en el centro a las personas que viven y trabajan en el campo. Un queso que conecta directamente con el territorio y que refleja una forma de producir en la que cada detalle cuenta.

Del "prao" a la mesa, sin atajos

Todo empieza en las ganaderías. En las vacas que pastan en los prados asturianos. Aquí no hay intermediarios en el origen: la leche es 100% de los socios de Campoastur.

Esa conexión directa entre el campo y el producto final permite algo fundamental: controlar todo el proceso. Saber de dónde viene cada litro de leche y asegurar que lo que llega al consumidor responde exactamente a lo que promete. Este control no solo garantiza la calidad, sino que también aporta transparencia y confianza. En un contexto en el que el consumidor demanda cada vez más información sobre lo que consume, Campobio responde con hechos: origen claro, trazabilidad total y coherencia en todo el proceso. El resultado es un queso con sabor auténtico. Sin artificios. Con personalidad. Un queso que habla de paisaje, de clima y de saber hacer.

Tradición, certificación y origen

El queso azul ecológico Campobio aúna origen y conocimiento. Está elaborado por los maestros queseros de La Peral, una referencia en la tradición quesera asturiana, lo que garantiza un proceso cuidado y un resultado de máxima calidad. A este saber hacer se suman las certificaciones que avalan el producto. Campobio cuenta con el sello del COPAE (Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias), que garantiza el cumplimiento de los estándares ecológicos, y con el distintivo "Alimentos del Paraíso", que reconoce su origen asturiano y su excelencia.

Estos avales no son solo un reconocimiento técnico, sino también una garantía para el consumidor: detrás de cada pieza hay un proceso riguroso, controlado y alineado con los valores que definen a la marca.

Un queso que compite… y gana

Esa forma de hacer las cosas tiene su reflejo en el producto final. El queso azul Cambio, elaborado con leche cruda ecológica, ha logrado destacar en uno de los escenarios más exigentes del sector: el Salón Gourmets. Allí ha sido distinguido como mejor queso azul en 2025, un reconocimiento que lo sitúa entre las mejores elaboraciones del país. Este premio no solo pone en valor su calidad organoléptica —textura, aroma, equilibrio—, sino también el modelo que hay detrás: un producto que nace del origen, que cuida el proceso y que respeta la materia prima.

Mucho más que un producto

Campobio no es solo un queso. Es una manera de entender el sector agroalimentario. Un modelo en el que la cooperativa garantiza el origen y aporta el 100% de la leche ecológica utilizada en sus productos. Esto permite construir una propuesta coherente, donde cada eslabón de la cadena está alineado con los mismos valores.

Es también una apuesta por el territorio. Por mantener viva la actividad en el medio rural, por generar oportunidades y por dar continuidad a un sector clave para Asturias. Y es, en última instancia, una respuesta clara a lo que cada vez más consumidores demandan: productos honestos, con historia, con identidad y con sentido.

100% nuestro

En el Día Mundial del Queso, Campobio representa algo más que una referencia gastronómica. Representa una forma de producir, de cooperar y de avanzar sin perder el vínculo con el origen. Porque cuando un queso es 100% asturiano, 100% ecológico y 100% de quienes lo hacen posible, deja de ser solo un alimento. Pasa a ser algo propio. Pasa a ser, simplemente, nuestro. Simplemente tuyo.