Como cada 27 de marzo, hoy se conmemora el Día Mundial del Queso, una jornada ideal para destacar la trayectoria y excelencia de Reny Picot, empresa asturiana que desde 1960 ha sido sinónimo de calidad e innovación en el sector lácteo. A lo largo de más de seis décadas, Reny Picot ha desarrollado una amplia gama de quesos que han conquistado paladares por todo el mundo.

Una oferta que abarca desde quesos frescos hasta curados, pasando por especialidades de pasta blanda y azul. Entre sus productos destacados se encuentra el Queso Azul Reny Picot, elaborado con una cuidadosa mezcla de leche de vaca y oveja, que ha sido reconocido por su sabor equilibrado y textura cremosa. Otra línea emblemática es la de los quesos Montelarreina, que incluye variedades como el Señorío de Montelarreina Gran Reserva, elaborado 100% con leche de oveja y madurado entre 10 y 12 meses, ofreciendo un sabor intenso y singular.

La excelencia de Reny Picot ha sido reconocida en múltiples ocasiones en los prestigiosos World Cheese Awards y en numerosos certámenes mundiales. Sin ir más lejos, este mismo año la Compañía ha sido nuevamente reconocida en el certamen, uno de los más prestigiosos del mundo, celebrado del 4 al 6 de marzo de 2026 en Madison, Wisconsin (Estados Unidos). Este certamen internacional, organizado por la Wisconsin Cheese Makers Association, reúne cada dos años a productores de todo el mundo y es considerado una referencia en la industria quesera. En la edición de 2026, el concurso ha contado con la participación de más de 3.500 quesos y productos lácteos procedentes de más de 25 países, evaluados por un jurado internacional compuesto por expertos del sector, lo que convierte a este certamen en uno de los más exigentes del panorama internacional. Reny Picot ha obtenido tres importantes reconocimientos, que evidencian la calidad y el saber hacer de la compañía:

–Medalla de Oro al queso crema para untar con finas hierbas

–Medalla de Bronce al Señorío de ´Mpntelarreina Gran Reserva

–Medalla de Bronce al Montelarreina Curado.

Con estos nuevos premios, Reny Picot continúa reforzando su presencia en los principales certámenes internacionales del sector, llevando el sabor y la tradición quesera a los mercados de todo el mundo. Reny Picot ha demostrado una constante capacidad de innovación, adaptándose a las tendencias y preferencias del mercado. Un ejemplo de ello es la nueva fórmula de sus quesos Brie y Camembert, que mantiene la esencia de estos quesos de pasta blanda a la vez que responde a los gustos modernos de los consumidores, ofreciendo una suavidad en el sabor y una cremosidad en la textura altamente valoradas. Esta adaptación continua ha permitido a la empresa mantenerse vigente y competitiva en un mercado en constante evolución.

La expansión internacional de Reny Picot es otro factor que la convierte en una empresa de referencia. Con plantas de producción en países como Francia, Polonia, México y Estados Unidos, además de en el Principado, la compañía ha sabido llevar la tradición quesera española a diversos rincones del mundo, adaptándose a las particularidades de cada mercado sin comprometer la calidad de sus productos. ￼ Esta presencia global ha sido respaldada por numerosos premios internacionales, como las medallas obtenidas en el American Cheese Society y el World Championship Cheese Contest, donde productos como el Triple Crème Brie y el Camembert han sido reconocidos por su excelencia.

Compromiso con el territorio

Además de su enfoque en la calidad y la innovación, Reny Picot ha mostrado un compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo de las comunidades locales. La empresa colabora con ganaderos locales, garantizando una materia prima de alta calidad y fomentando el desarrollo económico de las regiones donde opera. Este compromiso con la responsabilidad social corporativa refuerza su posición como líder en el sector lácteo, demostrando que es posible combinar éxito empresarial con valores éticos y sostenibles.

En el Día Mundial del Queso, es oportuno reconocer la labor de Reny Picot, que contribuye significativamente al prestigio de la industria quesera española en el ámbito internacional. Su dedicación a la calidad, la innovación constante, la adaptación a las demandas del mercado y su compromiso con la sostenibilidad la consolidan como una empresa de referencia en el sector. Los numerosos galardones son testimonio de su excelencia y pasión por el arte de hacer queso. Celebrar el queso es también celebrar a quienes, como Reny Picot, dedican su esfuerzo y conocimiento a enriquecer nuestra cultura gastronómica.