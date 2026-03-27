La Organización Interprofesional Láctea (InLac) tiene como objetivo estratégico impulsar el consumo de al menos "3 lácteos al día", cantidad media que recomiendan guías internacionales, comunidad médica y la Fundación Española de la Nutrición (FEN). La promoción hace especial énfasis en que dichos lácteos sean de origen español, para asegurar la sostenibilidad económica, social y medioambiental de ganaderos, fabricantes y cooperativas, al tiempo que se mejora la calidad nutricional de los consumidores y el acceso a unos alimentos muy saludables, esenciales para prevenir ciertas enfermedades y luchar contra el alarmante déficit de calcio entre la población.

Javier Roza firma un convenio con World Cheese Awards. A la derecha, tabla de quesos. | Cedidas por InLac.

Tal y como explica el presidente de InLac, el asturiano Javier Roza, no sólo debe mejorarse el consumo de leche y yogur, alimentos básicos para la población, sino que también existe un enorme potencial con los quesos, un sector en el que España es gran consumidora pero claramente deficitaria a nivel de producción. En este contexto, la promoción de los quesos es prioritaria para la Interprofesional teniendo en cuenta las grandes oportunidades que estos alimentos tienen, no sólo en el mercado nacional, sino también en los internacionales, donde el consumo de queso crece de manera constante y fuerte en los últimos años.

InLac promueve los quesos de origen nacional, dentro y fuera de nuestras fronteras

InLac lleva años desarrollando la campaña "Quesea con quesos de España", para incentivar el consumo dentro de nuestro país con acciones de divulgación, catas y promociones, entre otras múltiples acciones de impacto que han permitido, por ejemplo, que prestigiosas asociaciones como "Q de Quesos" haya reconocido recientemente a la Interprofesional como “mejor entidad relevante en el mundo del queso”.

A nivel exterior, InLac ha finalizado con grandes resultados su ambiciosa campaña de promoción de tres años, impulsada con el apoyo de la Unión Europea (UE): "Discover the European Cheestories with cheeses from Spain"(marzo 2023-febrero 2026). A lo largo del periodo de desarrollo de la campaña, España ha incrementado sus exportaciones de queso a Estados Unidos en un 13%, superando los 100 millones de euros en ventas, a pesar de las incertidumbres provocadas por la política arancelaria.

Por ello, "el éxito de esta campaña ha permitido que la UE haya prorrogado las actividades de promoción en EE. UU. durante otros tres años, dando continuidad a Cheestories", avanza la directora gerente de InLac, Nuria María Arribas, quien añade que, entre las acciones previstas al otro lado del Atlántico, figura la asistencia a la prestigiosa feria Summer Fancy Food en Nueva York, prevista para el próximo mes de junio.

Desde la Comisión Europea han felicitado a InLac por esta iniciativa, subrayando el valor de este enfoque en un escenario marcado por la incertidumbre regulatoria y las tensiones comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos. Y el propio Comisario de Agricultura destacó esta acción promocional agroalimentaria como "una herramienta estratégica para consolidar la presencia de los alimentos europeos, reforzar su percepción de calidad y acompañar a los productores en mercados clave". "Este tipo de campañas nos han dado muchas gratificaciones, no sólo porque mejoran la visibilidad de nuestros quesos y su comercialización, sino porque también logran numerosos premios en certámenes publicitarios como Best-in-food", remarca Arribas.

Oportunidades para crecer

InLac acudió esta semana a la feria internacional Alimentaria de Barcelona junto a 14 queserías artesanales¡, para mostrar su potencial, al tiempo que se rubricaron convenios de colaboración con Fromago y con World Cheese Awards para promover el sector del queso. A través de estas acciones, la interprofesional pone en valor la calidad, diversidad y competitividad de los quesos nacionales, y abre oportunidades de crecimiento en mercados estratégicos y fortalece la cadena de valor láctea.

Pero los retos son muchos y el mayor de todos es sin duda garantizar el relevo generacional, cuestión que amenaza seriamente la disponibilidad de leche como materia prima en España a futuro. Para ello InLac ha realizado un diagnóstico compartido por todos los operadores y ha comenzado a elaborar el Plan Estratégico del Sector Lácteo, que también mostrará la gran oportunidad que existe para la producción primaria en un mercado que crece de manera importante y seguirá creciendo. En este sentido, InLac desarrolla también acciones de promoción para comunicar a la sociedad el atractivo de este sector y atraer jóvenes al mundo rural.

El lácteo es uno de los principales sectores agroalimentarios del país, motor económico del medio rural. La cadena de producción, transformación y comercialización factura en torno a 12.700 millones de euros al año y genera más de 70.000 empleos directos. Son 1.500 industrias, de las cuáles, más del 95% son PYMES de menos de 5 empleados y alrededor de 15.000 ganaderos realizan entregas de leche cada año, aunque en litros podemos hablar en números redondos de 7.500 millones de litros de vaca y aproximadamente 500 millones de cabra y otros tantos de oveja.

InLac es la organización sin ánimo de lucro que agrupa a toda la cadena alimentaria láctea de España, desde la producción primaria hasta la industria transformadora y cooperativas, y está en enlace permanente con la distribución alimentaria. Forman parte de ella las organizaciones Asaja, Cooperativas de España, COAG, Fenil y UPA.