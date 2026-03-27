Tierra Astur, el mayor escaparate de quesos asturianos
"Asturies, el país de los cien quesos", cumple este año su vigésima edición, y se celebrará los días 8 y 9 de mayo
En su casi medio siglo de historia la empresa Tierra Astur y Crivencar han sido capaces de mantener en su mascarón del proa los quesos artesanales asturianos; seña de identidad de un proyecto que a día de hoy luce con orgullo el mérito de haber sido reconocida como la mejor carta de quesos de España (sólo con quesos artesanales asturianos), y de tener la mayor oferta de variedades autóctonas con un catálogo de más de 100 referencias disponible a través de la única web dedicada en exclusiva al queso asturiano: quesosasturianos.com.
El queso es un modo de entender la gastronomía y de vivir para su fundador, César Suárez Junco, quien reconoce como uno de sus mayores orgullos el contar con una amplísima cartera de queseros que nutren sus cavas y que forman "parte esencial del ecosistema de más de 2000 proveedores asturianos que contribuyen día a día al desarrollo del proyecto".
Tierra Astur volverá a organizar un año más, y van 20 ediciones, el mayor evento dedicado al os quesos artesanales asturianos: "Asturies, el país de los 100 quesos", el mayor buffet donde descubrir o volver a enamorarse de los quesos artesanales asturianos que tendrá lugar los días 7 y 8 de mayo.
Pero la agenda de actividades de estas jornadas dedicadas al queso asturiano arrancan mucho antes, desde el día 9 de abril con "Las catas del País de los 100 quesos", encuentros en formato muy reducido en los que degustar una selección de seis quesos con sus seis maridajes de la mano de los maestros escanciadores, bodegueros y queseros de la empresa. También habrá hueco en este calendario quesero para unas jornadas gastronómicas con un menú especial que se podrá disfrutar en una selección de sus sidrerías. Toda la información y reserva para estas jornadas puede realizarse a través de la web tierra-astur.com.
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