Seguramente, si es tu primera vez fuera de casa te estarás preguntando cómo utilizar esa máquina que sirve para lavar la ropa. Si no lo es, puede que también albergues alguna duda de cuál es el programa óptimo para cada tipo de prenda, o te preguntas si la estás poniendo bien. Puedes hoy, vamos a intentar explicar de una manera clara cómo utilizar bien este electrodoméstico.

Primero vamos a entender cómo funciona el aparato. Una lavadora es un utensilio que utiliza un motor para rotar un tambor en el que introduciremos nuestra ropa sucia. A través de unos agujeros, la lavadora irriga agua al interior del tambor a la vez que vierte el producto de lavado que le hayamos introducido, como detergentes o suavizantes. Una vez la lavadora gira, la ropa se irá limpiando para finalmente terminar con el típico centrifugado para retirar el exceso de agua.

Pero empecemos por el principio.

¿Cuánta ropa puedo meter? ¿Se puede mezclar?

Esta es una buena pregunta. Lo ideal es que la lavadora no esté muy llena ya que las prendas no se lavarán con eficiencia. Respecto al tipo de material y colores, la respuesta es algo más compleja. Existen diferentes tipos de detergentes con el que podrás mezclar todo tipo de colores y tejidos, pero no es lo más recomendable. Lo mejor es que separes la ropa blanca de la ropa de color para evitar que se destiña; y los tejidos más delicados de los más resistentes.

¿Qué programa debo poner y cómo?

Si tu ropa es resistente y es la típica colada que todos hacemos al principio, bastará con que pongas el programa normal de 40 grados y la dejes hacer su función. La ropa saldrá como nueva si utilizas un buen detergente y un buen suavizante, aunque este último es opcional.

Si los tejidos que vas a introducir son algo más delicados, lo mejor es que revises las instrucciones del fabricante de tu electrodoméstico, ya que no todas las lavadoras son iguales. De todos modos, si las telas que vas a introducir son muy finas, es mejor que utilices un programa suave que no dañe mucho la ropa. Además, las nuevas lavadoras suelen incluir programas de todo tipo, como antibacterianos, anti alergénicos, etc.

¿Cómo hacer que empiece a funcionar?

Las nuevas lavadoras también incluyen temporizadores. Sin lo que quieres es ponerla cuando te vas de casa y que esté limpia al llegar, pero sin que lleve mucho tiempo lavada dentro para evitar malos olores, lo mejor es que la programes un rato antes de que lleguen. Si no es tu caso, selecciona los minutos que quieres que se lave tu ropa y listo. Bastará con cerrar bien la puerta y darle al botón de encendido.