Seguramente que nunca te has parado a pensar cuando debes cambiar las sábanas y mudar tu cama. Los consejos de los expertos hablan del conjunto de fundas, edredones, mantas, almohadas y demás prendas que visten tu alcoba y que deben ser cambiadas y lavadas con regularidafundas, edredones, mantas, almohadas y demás prendas que visten tu alcoba y que deben ser cambiadas y lavadas con regularidad.d

La Fundación Nacional del Sueño de Estados Unidos (sleep.org) aconseja que las sábanas se cambien una o dos veces por semana siempre y cuando no haya manchas de sudor, comida o cualquier otra cosa. Si también se ha pasado una enfermedad en la cama es preferible cambiar las sabanas primero.

Lo aconsejable es cambiar todo el juego de ropa de cama a la vez, pero de no ser posible se puede tener como referencia una semana entera. Si no lo hacemos así tenemos por ejemplo unas indicaciones que dicen que en cuanto a las fundas de la almohada se deben cambiar cada semana, si hay suciedad o algún tipo de resto se deberían cambiar antes. Las propias almohadas deben ser ventiladas a diario, pero no es necesario que las cambiemos antes de los tres meses. Como en los casos anteriores todo dependerá de si hemos estado enfermos o no. En ese caso siempre hay que cambiar todo tras superar la enfermedad para que no quede rastro de los virus.

Si dormimos con un edredón o con mantas tendremos que ser conscientes del cambio de temporada y cambiarlos así pues cuando hagamos limpieza de armarios y saquemos nuestra ropa de verano o en su defecto nuestra ropa de abrigo en invierno. En el caso de que usemos una funda nórdica habría que cambiarla una vez al mes, si se usan sábanas debajo podremos aguantar un poco más, pero lo preferible es cambiarlas cada 30 días.

Los colchones son otro de los quebraderos de cabeza que tenemos a la hora de arreglar nuestra habitación. Esta Fundación Nacional del Sueño dice que hay que darle la vuelta al colchón cada seis meses. Cuando lo hagamos tenemos que ventilar y limpiar la parte sobre la que nos hemos acostado para que cuando pase a estar bocabajo no lo haga estando sucia pues las manchas no desaparecerán solas.

Por último, una breve explicación sobre los pijamas. Todo depende de la edad y de la persona pues no es lo mismo un bebe que un niño de 8 años que un adulto. Lógicamente los bebes y los niños deberían usar un pijama limpio cada día, pero en el caso de los adultos con cambiarlo cada dos o tres sería suficiente.