Calienta una pizza en el microondas y le cuesta 1.500 euros: la viral anécdota de una española en Sidney

Calentar una pizza en un microondas puede ser un atajo para cuando llegas a casa cansado, sin ganas de cocinar, y decides no usar el horno porque tarda más que el microondas en hacer algo tan simple como una pizza. Sin embargo, a veces lo barato puede salir caro, algo que Natalia Álvarez ha experimentado en primera persona. Se trata de una periodista española que actualmente reside en Sídney y que ha compartido su historia a través de 'X' (nuevo Twitter).

Calentó la pizza en el microondas y debe 1.500 euros a los bomberos

La española cuenta en un hilo en 'X': "Adivinad quién poniendo una pizza en el microondas hizo saltar la alarma de incendios y debe 1500 € a los bomberos de Sídney". "Todo pasó el domingo sobre las 18 (hora Sídney). Yo acababa de llegar a casa después de trabajar en un festival de perros (nunca he tenido un perro) porque ya me está costando pagar el alquiler que, aunque parecía imposible, es más caro que en Madrid", añadía.

Ante la ausencia de más opciones culinarias para cenar, Álvarez optó por lo cualquiera habría optado, "el trozo de pizza que llevaba ahí 80 días así que pensé que en vez de un minuto, lo metería al microondas unos… 8 ", escribe. Algo que no resultó muy útil: "Aquí ya se puede ver que efectivamente no tengo muchas luces, y bueno pues al pasar ese tiempo y abrir, salió humo. Tampoco hubo fuego ni nada, diré en mi defensa, pero cuando me quise dar cuenta ya estaba la alarma pidiendo que todo el mundo desalojase".

Adivinad quién poniendo una pizza en el microondas hizo saltar la alarma de incendios y debe 1500€ a los bomberos de Sidney 🙂🙂🙂 me quiero morir 🙂🙂🙂 pic.twitter.com/6AE3yJ8TUq — Natalia Álvarez (@Natalia_Who) August 27, 2024

Además, la periodista española compartía el fatal desenlace: "Y nada, todo el mundo fuera de la residencia. Algunos tuvieron que salir de la ducha con la toalla puesta, otros estaban en medio de un examen… Me dijeron que no le contase a nadie porque igual a alguien le daba por pegarme (comprensible) y que tendría una reunión con la jefa".

"Y nada, pues me toca pagar y es lo que hay. Me llegará la factura de mis queridos bomberos en las próximas semanas. Lo pasé bastante mal porque me he dejado casi todos mis ahorros en venir, y no sé cómo voy a pagar esta broma. Si sabéis de alguien que quiera foto pies, decidme", concluía Álvarez, intentando dar un toque de humor a esta repentina anécdota.

Para intentar pagar la multa a los bomberos, la española ha abierto un Go Fund Me para recaudar el dinero necesario. Es más, lleva ya más de 350 euros recaudados, aunque está lejos de los 1.500 que debe.