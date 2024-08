Una pastilla de lavavajillas al horno: el truco más sencillo y rápido para limpiarlo

El horno es uno de los electrodomésticos menos ligeros en el hogar. Lo solemos usar para preparar tanto comida grasienta como postres y los restos de estos alimentos tienden a adherirse y a carbonizarse dentro por el calor. Esto puede ser una de las razones por las que resulta muy difícil mantenerlo limpio, además de que puede resultar un poco complejo acceder a ciertas zonas como algunas partes internas y al fondo del mismo.

Por tanto, la combinación de estos factores hace que la limpieza del horno sea un fastidio y una tarea complicada de llevar a cabo. A pesar de todo, existen trucos de limpieza de horno, como los que propone Maribel en su cuenta de TikTok "El Taller de Fiti".

Así funciona el truco con la pastilla del lavavajillas

En primer lugar hay que colocar la cápsula de gel de lavavajillas en un recipiente apto para horno y añadir un litro de agua hirviendo.

A continuación, hay que meter el recipiente dentro del horno y ajustar la temperatura a cien grados durante una hora. Pasado ese tiempo, se apaga y se deja reposar durante veinte minutos, así dejamos que el vapor ablande la grasa y la suciedad acumulada para después limpiarlo con un detergente convencional.

Con este método aprovecharemos el poder del vapor y del detergente para descomponer la grasa y los restos de comida. Maribel explica que "la acuálisis consiste en verter el agua con un poco de detergente apto para lavavajillas en la base del horno, cerrarlo y ponerlo en la función de acuálisis".

¿Con qué hornos podemos aplicar este método?

La tiktoker aclara que "este sistema está diseñado para usarse regularmente, pero el problema es cuando alguien trata de limpiar un horno que no se ha limpiado en meses; no, no va a funcionar". Es decir, si el horno tiene una capa gruesa y endurecida de suciedad, el vapor puede no ser suficiente para ablandarla. Si este fuera el caso, es probable que se necesiten métodos más agresivos en los que queme la suciedad a altas temperaturas.