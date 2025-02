Un joven talento de la costura de Benidorm para vestir a las estrellas

Marcos Ruiz ha crecido entre hilos y agujas mientras él se dedicaba a la danza. Ese arte que corría por sus venas para hacer ballet ahora lo emplea en crear diseños únicos que han desfilado ya por grandes eventos nacionales. Este joven talento de la costura, nacido en Benidorm, comenzó a coser sus creaciones en plena pandemia, una tarea para combatir el aburrimiento que ahora se ha convertido en su trabajo con el que ha vestido a estrellas de todos los ámbitos, desde Daniela Santiago, conocida por su papel en "La Veneno", al candidato al Goya como actor revelación, el dianense Óscar Lasarte; la cantante Lola Índigo, Chenoa o Vanesa Martín; y también a artistas del Benidorm Fest como Chanel, Blanca Paloma o la finalista Lachispa.

El joven nació en diciembre de 2003, es decir, tiene 21 años y su inicio en el mundo de la moda ha ido sin freno. Dedicado toda la vida a la danza, el pasado diciembre decidió dejar a un lado esta carrera para dedicarse de lleno a la costura. Su desparpajo y su ímpetu, el que lleva de serie y el que tiene por su juventud, le han ido abriendo puertas en muy poco tiempo y ahora se dedica a crear sus diseños para otros.

El benidormense es estilista de Blanca Paloma. Es decir, no solo la viste con sus creaciones sino que, junto a otra profesional, Paula, elige qué se pone la cantante cuando tiene que acudir a un acto importante como un estreno. Ser de la ciudad donde se celebra el Benidorm Fest parece que ha unido su destino laboral a más de una protagonista de este certamen. "Me encanta hacer cosas para cantantes del certamen porque puedo unir mis dos mundos", el de la costura y la danza.

Su relación con Blanca Paloma comenzó en ese festival y, como casi todo, por casualidad y con un poco de "morro". "Me la encontré un día en el Fest y le dije que la vestiría". El resto lo hizo una foto de Chanel colgada en las redes: "La vio y acabamos trabajando juntos". Así que desde el año de "reinado" de Nebulossa ha sido el estilista de la ilicitana que ganó la segunda edición del certamen.

Uno de los diseños para Chanel. / INFORMACIÓN

Con Chanel volvió a ser una cuestión de suerte, o de personalidad que no se rinde: "Me la encontré por la calle y le dije que llevaba el precio en la suela del zapato. Una reina como tú no puede, queda feo le dije en ese momento. Le hice gracia y una amiga le indicó que era diseñador". Pero todo quedó ahí hasta un año después: "Estaba en un 'showroom' y el equipo de Chanel se fijó en mi ropa. Nos reencontramos un año más tarde para trabajar con ella". Así ha sido el creador de diseños para conciertos de la gira de "Agua" de la primera ganadora del Benidorm Fest, tanto de la cantante como de los bailarines.

Por ser de Benidorm "he ido a todas las ediciones menos la primera como espectador, hasta este último año que he podido estar detrás del escenario". Porque en la edición de 2025 ha sido creado el vestuario de Lachispa, quien lució un diseño en tonos claros con un corsé. Fue Ruiz quien probó suerte escribiéndole: "Su propuesta me pareció increíble cuando vi el videoclip. A su equipo le pareció bien mis diseños y ha sido increíble".

El equipo de Claudia, conocida como Lachispa, fue quién marcó las bases del diseño y eligieron el suyo. Luego todo fue frenético: "No pude probarle hasta que vino ya a Benidorm. La primera reunión fue el 10 de enero, solo habían pasado 10 días. Lo fui haciendo en casa con un maniquí". Cuando llegó a la ciudad también tuvo que hacer el de las bailarinas que la acompañaban: "Menos mal que jugaba en casa donde tengo máquinas de coser". Así en el diseño se cuidó hasta el último detalle, incluso los que no se ven. Reconoce que, pasado el Benidorm Fest, "nos ha quedado a todos un vacío". Pero, además, él lo disfrutó desde dentro lo que le hizo recordar sus momentos de bailarín.

Lachispa en su actuación en el Benidorm Fest. / EP

Si se le pregunta por sus diseños para Chanel y Blanca Paloma, afirma que son muy distintos: "Siempre que trabajas con un artista hay que crear una identidad visual". En el caso de la primera, "las líneas son más sexys, un body, licras...". Para la ilicitana "se crean diseños con más volumen en la zona de las mangas y el color es blanco, negro o rojo". Cuando las miras "sabes que son ellas". De Blanca Paloma se queda con el diseño con el que volvió al Benidorm Fest al año siguiente de ganar y para cruzar la "alfombra naranja". Era un diseño rojo con un gran lazo que caía: "Me dio mucha ilusión que volviera al Fest con un diseño mío".

Sus diseños en "alfombras rojas"

Pero antes, Marcos Ruiz ya había vestido a actores y cantantes. Con cariño guarda uno de sus primeros diseños. Fue para el conocido actor de "Cámara Café", Carlos Chamarro, al que le confeccionó un traje rosa que el mismo artista acabó pintando por la parte de atrás con una taza. Era enero de 2022. "Me han pasado demasiadas cosas en muy poco tiempo. Hay veces que echo la vista atrás y no me lo creo", afirma a INFORMACIÓN. Y es cierto que de sus palabras se desprende ilusión por lo que está viviendo pero algo de incredulidad por la vorágine.

Casi también de casualidad, un diseño suyo acabó luciéndolo Daniela Santiago, conocida por su papel de Cristina en la serie de "La Veneno". A la intérprete se la cruzó en un desfile de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. A esta cita con la moda llegó sin ni siquiera entradas y acabó en "segunda fila en un desfile al lado de una ministra". Todo fue fruto otra vez de no pararse ante un no. Allí hizo contactos por todos lados que luego se convirtieron en trabajo.

Con Santiago fue por azar: "Iba por allí y me dijo 'me encanta como vas'. Caí rendido a sus pies", porque además era fan de ella. Ese desparpajo con el que cuenta y no tener miedo a recibir una negativa le hizo contestarle que "cuando quieras te hago una". Unos meses más tarde le llegó un mensaje "mientras estaba deprimido en noviembre por no poder ir a las Fiestas de Benidorm" en el que le pedía un vestido para unos días más tarde para los premios Woman. "Lo hice en modo 'exprés' en un fin de semana", añade. Además le hizo otro para los Feroz "que fue el más mediático con el que salió en revistas y Vogue".

El último de sus diseños en cruzar una "alfombra roja" ha sido el que hizo para el actor de Dénia, Óscar Lasarte, nominado a actor revelación en los Goya por su papel de "Gila". Un traje rojo intenso y con forma diferente a los tradicionales causó furor. A Lasarte lo conoció por Carlos Chamarro. "Me cogió en medio del Benidorm Fest, fue todo muy rápido", asegura. Para Marcos Ruiz, la última hora no es un problema.

Los inicios con su familia

A Marcos Ruiz lo de coser le venía de familia. Su tía abuela por parte de madre y su abuela por parte de padre ya cosían desde siempre. A él le gustaba observar cómo lo hacían sin perder detalle de cómo iban hilvanando agujas y creando los diseños. Mientras, el joven estaba dedicado a la danza. Desde los cinco años no ha parado de bailar hasta hace muy poco. Comenzó en una academia de Benidorm y luego en el Conservatorio de Danza de la ciudad. Y ya encontró cómo unir ambas pasiones: "Le pedía a mi tía que me hiciera los trajes. Yo cotilleaba le decía cómo lo quería. Dibujaba y elegía la tela. Siempre me gustó jugar a ser modelo". Pero además "siempre me ha gustado ir bien vestido y en mi estilo", así que les pedía que hicieran realidad sus diseños.

Marcos Ruiz trabajando con unas telas. / INFORMACIÓN

En la cuarentena por la pandemia se produjo el cambio. "Estaba invadido por un aburrimiento extremo, como todos, y me puse a dibujar y coser", afirmó el joven. Fue de los pocos que no decidió ponerse a cocinar, recuerda con una sonrisa. Tanto le cundió que en diciembre de 2020, aun con restricciones, decidió que tenía que dar a conocer los "looks" que había creado en esos meses. Así que embarcó a familia y amigos para hacer fotos en una masía conocida de Alcoy. "Mi padre ponía el catering, una amiga me hizo las fotos...", explica. Todos colaboraron y lo subió a sus redes sociales. "A la gente le comenzó a gustar y querían comprar mis diseños, así que saqué una colección", añade.

Aún no tenía 18 años pero algo había comenzado. De hecho para celebrar que alcanzaba esa mayoría de edad decidió cumplir un sueño: "Quería montar un desfile en el que al final me cantaran cumpleaños feliz. Y lo hice". Era diciembre de 2021 e hizo una colección basada en los "7 pecados capitales" para ese desfile en el que participaron 21 amigos en un hotel de Benidorm.

Blanca Paloma junto a Marcos Ruiz. / Marcos Ruiz

En aquel entonces ya vivía en Madrid donde fue a seguir con sus estudios de danza: "Tengo los estudios de danza clásica y me queda un año para los de española". Pero lo de ser bailarín ahora lo ha aparcado porque se quiere centrar en ser un maestro de la costura. "Mi idea era dedicarme a la danza hasta que mi cuerpo no pudiera más y la moda que fuera algo seguro para el futuro", pero la velocidad que ha cogido esto último le ha obligado a elegir: "No paran de llegarme oportunidades y tengo que aprovecharlas".

Siendo de Benidorm es inevitable preguntarle por la reconocida diseñadora de vestuario, estilista, actriz y presentadora, la benidormense Cristina Rodríguez; que, además, ha sido nominada siete veces a los Premios Goya por mejor diseño de vestuario. A ella le confeccionó el traje de la "Estrella de la Navidad" para la Cabalgata de los Reyes Magos de Benidorm de 2024. "Es como de mi familia. Mi abuela cosía en la tienda de sus padres en pleno centro de Benidorm", además de que "la familia somos amigos de toda la vida". Ella le ha ayudado ante las dudas surgidas desde que vive en Madrid: "Reencontrarse en grandes eventos con alguien de Benidorm es genial. Además ella es una inspiración".

Metido ya de lleno en el mundo del diseño y la moda, ¿a quién le gustaría vestir? Marcos Ruiz asegura que por supuesto a grandes artistas como Beyoncé, Lady Gaga o Madonna. Pero también a cualquiera española, desde Alaska a Carmen Lomana o alguna influencer como Dulceida; o a Rosalía. Pero sí que le encantaría "vestir a hombres que se atrevan a llevar cosas, como el caso de Óscar en los Goya". Porque considera que la mayoría en un estreno "son aburridos" con los trajes. Así que cree que Eduardo Casanova, Los Javis o Lucas Loren podrían llevar uno de sus diseños. Aunque asegura que no piensa en eso y quiere seguir trabajando poco a poco, a pesar del ritmo frenético que ha llevado en tres años.