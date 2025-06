HomeExchange Day: descubre cómo abrir tu casa al mundo transforma tu forma de viajar

¿Alguna vez te has planteado qué pasaría si, en lugar de buscar alojamiento para tus próximas vacaciones, intercambiaras tu casa con alguien que quiere visitar tu ciudad? Eso es lo que hacen ya más de 220.000 personas en todo el mundo gracias a HomeExchange, la plataforma líder internacional de intercambio de casas, que este mes de junio celebra su evento más emblemático: el HomeExchange Day.

Desde Brasil hasta Polonia, pasando por Francia, EEUU o Australia, el HomeExchange Day 2025 reunirá, entre el 5 y el 13 de junio, a más de 4.500 personas en 72 países. El momento central de esta iniciativa será el 8 de junio. Ese día, miles de miembros de la plataforma —más de 900 de ellos en España, en ciudades de todo el territorio nacional como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada— abrirán sus puertas y celebrarán encuentros en sus propias casas o lugares públicos para explicar en primera persona en qué consiste esta alternativa al turismo tradicional, más humana y sostenible.

Una red internacional de hospitalidad

¿Y cómo funciona exactamente? La fórmula es simple: tú te alojas en la casa de otra persona mientras esa persona se aloja en la tuya. O, si no hay coincidencia directa, puedes utilizar GuestPoints, un sistema de puntos que te permite hospedarte en casa de otros miembros sin necesidad de intercambios simultáneos. No hay dinero de por medio ni ánimo de lucro. No se paga por noche, ni hay comisiones. Por una pequeña suscripción anual los miembros pueden realizar intercambios ilimitados en todo el mundo. Todo se basa en la confianza mutua, el respeto y el deseo de compartir experiencias.

Con el HomeExchange Day, impulsado por primera vez en España 2024, “queremos mostrar cómo el intercambio de casas puede transformar el modo en el que viajamos, haciendo que las experiencias sean más auténticas gracias a las recomendaciones locales y a la relación tan cercana entre los miembros”, explica Pilar Manrique, portavoz de la plataforma en España.

HomeExchange cuenta con más de 220.000 miembros en 155 países / D. R.

Para los usuarios más activos, esta forma de viajar ha cambiado su manera de ver el mundo: “Este tipo de turismo no es solo más económico. Es también mucho más auténtico. Tú vas a una casa real, con juguetes reales si vas con niños, con libros reales, con vecinos reales. Y eso te da una dimensión diferente del país al que estás viajando”, asegura Myriam Crespo, miembro de la plataforma.

“Esto va mucho más allá de alojarte gratis. Es compartir. Es confiar. Es conectar con personas con tus mismos valores”, añade Lorena Palomar, otra de las anfitrionas que participará en el HomeExchange Day.

Este espíritu colaborativo se traduce en una comunidad viva que crece cada año. En España, HomeExchange cuenta ya con más de 33.000 miembros y la media anual de pernoctaciones es de 17 noches. En concreto, en 2024 se realizaron más de 1.230.000 pernoctaciones en España, consolidando nuestro país con el segundo con más intercambios a nivel mundial, solo por detrás de Francia

En España, HomeExchange cuenta ya con más de 33.000 miembros / D. R.

HomeExchange Day: un evento cercano y muy real

Detrás de estas cifras hay muchas experiencias e historias personales que explican perfectamente por qué esta forma de viajar gana adeptos año tras año. El evento ofrece la posibilidad de conocerlas cara a cara. A través de homeexchangeday.com, cualquier persona interesada puede consultar el mapa de anfitriones y acordar una cita para asistir al encuentro que se realice más cerca de su casa. Así, podrá resolver dudas, intercambiar impresiones y ver desde dentro cómo funciona esta red internacional de hospitalidad.

“Yo he hecho ya más de 30 intercambios. He viajado por toda Europa, incluso por América. Siempre digo que HomeExchange me ha dado la posibilidad de viajar más, y sobre todo mejor. Porque lo que vives cuando te alojas en casa de alguien no lo consigues con ningún hotel”, explica Sandra Casado, embajadora de HomeExchange en España y anfitriona en varias ocasiones.

“Mucha gente tiene miedo al principio, es normal. Pero después del primer intercambio, todo cambia. Te das cuenta de que los demás también cuidan tu casa como tú cuidas la suya. Se crea una cadena de confianza que es muy bonita”, afirma Lorena Palomar.

Y esa cadena no se rompe. Al contrario: se fortalece con cada experiencia compartida. En muchos casos, los anfitriones y viajeros terminan convirtiéndose en amigos. Se comparten cenas, excursiones, recomendaciones, momentos. Lo que comenzó como un alojamiento se convierte en un vínculo.

“Yo, por ejemplo, me he quedado en casas de gente maravillosa que me ha dejado recomendaciones increíbles, me han dejado bicicletas, mapas, incluso nos esperaban con una cena el primer día. ¡Es otro mundo!”, relata Myriam Crespo.

Abrir tu casa puede cambiar tu forma de viajar y ver el mundo / D. R.

Descubre una forma de viajar más accesible y consciente

El HomeExchange Day no es una feria ni una jornada de puertas abiertas al uso. Es una invitación a conocer a la comunidad de HomeExchange y, de esta forma, descubrir esta forma de viajar más accesible y consciente. Historias reales contadas por personas reales en la intimidad de sus propios hogares.

Si te interesa saber más, formar parte de esta comunidad o simplemente satisfacer la curiosidad por ver cómo funciona el intercambio de casas desde dentro, solo tienes que seguir estos pasos: