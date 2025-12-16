Este es el regalo que muchos españoles están eligiendo para Navidad

Durante años, en muchos hogares españoles los pijamas, calcetines y batas encabezaban la lista de regalos navideños. Sin embargo, la pandemia del Covid-19, nos obligó a pasar meses mirándonos de cerca y eso cambió profundamente nuestras prioridades. Aprendimos a valorar la importancia de dedicarnos un momento al día, de cuidarnos y de apostar por nuestro propio bienestar. Ese cambio también se refleja en los regalos navideños; cada vez menos personas optan por los objetos tradicionales y cada vez son más los que eligen las experiencias, y los productos para el autocuidado. En un mercado saturado donde la oferta es cada vez mayor, es fácil dejarse llevar por las promesas vacías que nos ofrecen las grandes marcas. Por suerte en España contamos con firmas como Sibari Republic que destacan justo por lo contrario. La firma de alta cosmética no solo nos ofrece rutinas sencillas y fáciles de llevar a cabo, sino resultados visibles desde las primeras aplicaciones.

Este año, la marca española nos lo ha querido poner más sencillo que nunca ofreciéndonos la posiblidad de probar dos de sus best sellers por solo 60€. Se trata de un cofre de edición especial y súper limitado que está triunfando en su web. Aunque tampoco es de extrañar ya que combina dos de los productos más comprados de la firma: el nuevo Serum Origin, que ahora es capaz de reducir hasta el 8% de las arrugas en una sola noche, y su mejor pareja: de la crema antiarrugas y calmante Calming Cream, que potencia los resultados del suero mientras hace de barrera protectora para la piel. “Es un pack que la gente llevaba mucho tiempo pidiendonos. Este año, y con motivo de la reformulación del Serum Origin, hemos querido que la gente tenga la oportunidad de poder probar los dos productos más emblemáticos de la firma por un precio muy ajustado”, explicaba la responsable de la firma.

COFRE HOLIDAY ESSENCIAL / Redacción

Desde que lanzaron el cofre mucha gente lo ha comprado. Por ello, y teniendo en cuenta que es una edición especial y muy limitada, desde Sibari Republic nos recomiendan no esperar hasta el último momento para poder comprarlo. “Hemos lanzado muy pocas unidades y tienen un precio muy ajustado por lo que recomendamos no esperar hasta el último momento ya que no habrá más oportunidad de poder comprarlo”. Este pack exclusivo llamado Holiday Essencials se podrá conseguir por 60€ en la web de la firma hasta el 5 de enero, o hasta agotar existencias.

Aunque este pack especial está arrasando en su web desde que lo lanzaron, el equipo de Sibari Republic ofrece más alternativas para que todos sus fieles seguidores puedan elegir los packs que mejor les va a su piel. Por ello, y solo hasta el 5 de enero, la firma permitirá crear packs personalizados con los productos favoritos de cada usuario, aplicando hasta un 50% de descuento automático. Esto significa que se puede combinar, por ejemplo, dos sérums, una crema o cualquier otra fórmula de la firma para diseñar un set completamente a medida. Además, la marca se encargará de envolverlo para regalo, por lo que solo nos tendremos que preocupar de colocarlo bajo el árbol. y fieles a su transparencia, Sibari Republic ha querido garantizar el menor precio de sus productos, por lo que si alguien encuentra cualquiera de sus productos a un precio inferior hasta el día de Reyes, igualarán el importe.