Colas este fin de semana en Primark para hacerse con la prenda para correr que todo el mundo quiere (por 15 euros)
Las influencers de moda le han dado el visto bueno a este artículo, disponible en dos colores
Cada vez más personas le han cogido el gusto a salir a correr. En parte, gracias a la cantidad de influencers que muestran en sus redes sociales sus entrenamientos y a las carreras populares a las que se apuntan. Por supuesto, también comparten lo que se ponen para hacer deporte y ahí llegan las carreras para hacerse con las prendas en tendencia para el running.
Primark, consciente de que la ropa deportiva es un filón, cada vez lanza más colecciones y colaboraciones con prendas para ir al gym. A principios de año lanzó una línea de mallas, tops y camisetas con Rita Ora. También ha incluído Kappa entre sus perchas. Y ahora ha lanzado una línea de ropa de running que está causando sensación.
Chaleco deportivo
Primark ha lanzado un chaleco deportivo para correr en dos colores (rosa palo y negro) que está arrasando entre las mujeres que corren. Se trata de un chaleco con cierres de hebilla, paneles de malla, bolsillos y tirantes ajustables.
¿Por qué están tan de moda este tipo de prendas? Porque cada vez más personas compiten en carreras y necesitan llevar geles para tomar durante el trayecto. Este tipo de chalecos son perfectos para llevarlo todo a mano y pegado al cuerpo. También sirve para llevar el móvil o las llaves de casa.
Se ha convertido en el complemento perfecto para los y las runners. El chaleco de Primark cuesta 16 euros y ya lo han recomendado varias influencers de moda que también comparten su pasión por el deporte. Eso hace que esta prenda sea de las más buscadas y se genere mucha demanda.
La firma de moda ha lanzado el conjunto completo y además del chaleco venden unos short de running y un top.
