Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon 2026: los productos que no vas a querer dejar escapar

Si llevabas semanas esperando el momento perfecto para darte un capricho o renovar básicos, ya puedes empezar a celebrarlo. La Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon arranca oficialmente del 10 al 16 de marzo, aunque algunos descuentos ya están disponibles desde ahora.

Se trata del primer gran evento de rebajas del año, una cita que juega en la misma liga que el Prime Day o el Black Friday. Durante siete días, miles de productos de tecnología, moda, hogar o belleza alcanzan muchos su precio mínimo histórico.

La clave está en no esperar demasiado. Los productos más deseados vuelan y el stock es limitado. Por eso, desde ESNCIAL, hemos seleccionado solo las ofertas que realmente merecen la pena, para que no te pierdas los mejores chollos.

Amazon celebra su Fiesta de Ofertas de Primavera 2026: las ofertas que no querrás perderte

Si quieres conocer el porqué de cada elección o necesitas un extra de información que te ayude a decidir, aquí tienes un listado detallado con una breve explicación de cada artículo.

Un recurso pensado para que la selección sea más sencilla, informada y práctica, combinando funcionalidad, estilo y utilidad en cada recomendación.

Las Adidas Terrex Tracefinder 2 para empezar la vida fit a un precio bien económico

Estas zapatillas Adidas combinan comodidad, sujeción y durabilidad, convirtiéndose en la elección perfecta para quienes comienzan a entrenar.

Su amortiguación protege los pies y la suela estable permite desplazarse con seguridad en distintos terrenos, ya sea caminando o corriendo.

La tecnología ClimaProof mantiene los pies secos incluso en días lluviosos, mientras que su diseño ligero y adaptable asegura cada pisada cómoda y segura.

Con su precio rebajado frente a los habituales 80 €, es una excelente oportunidad para iniciarte en el deporte o renovar tus zapatillas, sumando estilo y rendimiento a tus entrenamientos diarios.

Con una potente acción antiinflamatoria, el suplemento que te hará decir a la hinchazón

¿Te sientes hinchado o notas que tu vientre muestra una curva que normalmente no tiene? Este suplemento enriquecido con curcumina y piperina podría ser una de las compras más interesantes de la Fiesta de Primavera de Amazon. No es casualidad que haya superado 5 000 ventas en pocas horas, y con la rebaja actual, su stock podría agotarse pronto.

Su acción se centra en la cúrcuma, que favorece el tránsito intestinal, ayuda a reducir la hinchazón y los gases y contribuye a mantener un pelo y piel más saludables.

Con más de 10.000 valoraciones, el ratón ergonómico inalámbrico de Logitech

El ratón inalámbrico de Logitech es ideal para quienes pasan largas horas frente al ordenador. Su diseño ergonómico favorece una postura natural del antebrazo, reduciendo fatiga y tensión muscular, mientras que su compatibilidad con Windows y Apple lo hace perfecto para trabajo, estudio o entretenimiento.

Ofrece precisión y comodidad, con respuesta rápida y desplazamiento suave. Disponible en varios colores, combina funcionalidad y estilo, convirtiéndose en un accesorio imprescindible para quienes buscan rendimiento y confort en cada jornada frente a la pantalla.

Las gafas de sol Hawkers que no pararás de combinar

Uno de los modelos más icónicos de la marca, con montura en negro mate y lentes esmeralda con efecto espejo. Las lentes son de categoría 3 y protección UV400, evitando deslumbramientos y ofreciendo un equilibrio perfecto entre claridad y resistencia, además de ser respetuosas con el medio ambiente.

El diseño más ancho del terminal de la patilla mejora ergonomía y confort, mientras que la bisagra rotativa de alta calidad permite libertad de movimiento entre patilla y frontal.

La freidora de aire Moulinex Easy Fry XL

Esta freidora de aire combina cocción saludable y sabor crujiente, usando aire caliente con mínima grasa. Además, funciona como parrilla, ideal para carnes, pescados y verduras, logrando textura y sabor perfectos.

Su diseño garantiza cocinado uniforme sin sacrificar sabor ni nutrientes, facilitando platos deliciosos y ligeros. Ideal para quienes buscan comodidad, salud y versatilidad en la cocina.

El pack de cápsulas Ariel Pods que siempre son las más vendidas en Amazon

Estas cápsulas concentradas eliminan manchas, iluminan y protegen los colores, incluso en frío (30 °C). Basta una sola cápsula para obtener resultados óptimos, combinando detergente líquido y en polvo. Con aroma a limón y gran eficacia, se convierten en un básico imprescindible para una ropa limpia, suave y brillante.

El Amazon Kindle más ligero y compacto alcanza su precio mínimo

Si tu propósito para 2026 es leer más, este Kindle es el aliado perfecto. El modelo más ligero y compacto de la familia permite llevar miles de libros sin ocupar espacio en tu bolso.

Su pantalla antirreflejos garantiza lectura cómoda incluso bajo luz solar directa, y su batería de larga duración permite semanas de uso sin recarga. Además, su amplia capacidad de almacenamiento y la ausencia de anuncios lo convierten en la opción ideal para devorar novelas, manuales o cualquier tipo de lectura sin interrupciones.

Alcanzando su precio mínimo histórico la chaqueta Helly Hansen más solicitada

Este chubasquero de Helly Hansen combina diseño elegante y máxima funcionalidad.

En esta oferta de Primavera de Amazon, se presenta como la opción perfecta para los días en que suben las temperaturas, pero la lluvia todavía no se despide.

Es impermeable y cuenta con un forro ligero de secado rápido, que asegura que se seque ultrarápido, una cualidad indispensable en esta temporada de lluvias.

Los AirPods 4 Apple nunca han estado tan baratos

Los auriculares incorporan ahora un conector USB-C, por lo que basta un solo cable para cargar el Mac, el iPad, los AirPods y todos los modelos del iPhone 15.

Incluso es posible cargar los AirPods directamente con el iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max, que también cuentan con conector USB-C, simplificando la carga y reduciendo cables innecesarios.

Pienso para gatos adultos Nature's Variety, al mejor precio

Tras descubrir cuál era para el pienso para perros mejor valorado por los usuarios, nos hemos topado con este pienso para gatos adultos esterilizados de Nature' Variety que no se queda nada atrás.

Formado por 1,4 kilos de carne de pavo deshuesado y 2,2 kilos de frutas y verduras. El sabor de pollo también tiene descuento.

El alimento da grandes beneficios para la salud del gato, mejorando su sistema inmunitario, su pelaje y controlando su peso.

Así es la cinta de correr eléctrica apta para cualquier habitación

¿10.000 pasos al día sin salir de casa? Con esta cinta de andar ultracompacta, hacerlo es más fácil (y barato) que nunca. Ahora puedes conseguirla por solo menos de 150 euros (antes costaba unos 500), una auténtica ganga para quienes quieren mantenerse activos incluso mientras trabajan o hacen tareas en casa.

En resumen: potente, silenciosa y lista para acompañarte en una vida más activa, saludable y sin estrés.

Con más de 40.000 valoraciones, el cortapelos para nariz y orejas de Philips… ¡por 14 euros!

Decir adiós al vello no deseado nunca fue tan fácil (ni tan seguro). Esta recortadora de precisión para nariz, orejas y cejas se ha convertido en un básico de aseo personal gracias a su diseño ergonómico y su sistema de corte suave, pensado para eliminar el vello sin tirones ni irritaciones.

Rozando las 60.000 valoraciones, he aquí la cafetera superautomática De’Longhi Magnifica S

Se trata de una de las mejores cafeteras del mercado y ahora cuenta con un precio de lo más irresistible en Amazon; como ya adelantábamos jamás, más allá de periodos de rebajas concretos, la habíamos visto a un precio tan bajo.

Este modelo cuenta con la tecnología Thermoblock, que calienta el agua en tan solo 35 segundos para tener el café preparado en minutos.

Tiene el sistema Twin-Shot para preparar dos tazas de espresso a la vez. Y, además, se puede añadir una cremosa espuma de leche con el vaporizador de leche manual ajustable.

Hazte con los pantalones Levi's más solicitados a un precio imbatible

Con un corte de lo más favorecedor para todo tipo de cuerpos, estos jeans de la carismática firma de Levi's rozan su precio mínimo en la Fiesta de Ofertas de Primavera. Los mismos que lucirás con auténtico estilo con cualquier prenda creando un look de 10.

La recortadora y afeitadora OneBlade perfecta para conseguir un acabado pulido

Un clásico que nunca falla: la afeitadora OneBlade se luce en las Ofertas de Primavera.

Con valoraciones impecables, este modelo permite mantener un rasurado perfecto día tras día.

Y ahora, con casi mitad de precio, se convierte en un chollazo que no puedes dejar escapar, combinando rendimiento, estilo y cuidado personal en un solo dispositivo.

Con casi 30.000 valoraciones, esta batería portátil es un imprescindible del día a día

Compacta y ligera, permite cargar dispositivos en apenas 25 minutos gracias a su tecnología de carga rápida. Con puertos USB-A y USB-C, es compatible con smartphones, tablets y otros aparatos electrónicos. Ideal para viajes, oficina o simplemente salir de casa sin preocuparte por quedarte sin batería, combina potencia, comodidad y versatilidad en un solo dispositivo.

