Ya es oficial, la UE cambia la normativa para los dueños de perros y gatos a partir de 2028 / .

Algo que tendrán que adaptar los países miembros

Benito Domínguez

La UE se pone seria con el cuidado de perros y gatos y hará un cambio en la normativa a partir de 2028 que tendrán que adaptar los países miembros.

Se trata de un acuerdo provisional de bienestar animal, como una forma de unificar la normativa en todos los países y que afectará a los dueños de perros y gatos, pero también a los criaderos y refugios de animales.

Una niña con un perro y un gato.

Una niña con un perro y un gato. / Freepik

El microchip será obligatorio y habrá limitaciones para la cría de perros y gatos. Entre ellas, se prohíbe la consanguineidad, las mutilaciones y la cría de híbridos.

También, y eso afecta a todos, los perros deberán dar paseos de forma diaria o tener acceso a una zona al aire libre.

Veterinario

Asimismo, será obligatorio acudir al veterinario, entre otras medidas.

TEMAS

