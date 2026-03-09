Ya es oficial, la UE cambia la normativa para los dueños de perros y gatos a partir de 2028
Algo que tendrán que adaptar los países miembros
La UE se pone seria con el cuidado de perros y gatos y hará un cambio en la normativa a partir de 2028 que tendrán que adaptar los países miembros.
Se trata de un acuerdo provisional de bienestar animal, como una forma de unificar la normativa en todos los países y que afectará a los dueños de perros y gatos, pero también a los criaderos y refugios de animales.
El microchip será obligatorio y habrá limitaciones para la cría de perros y gatos. Entre ellas, se prohíbe la consanguineidad, las mutilaciones y la cría de híbridos.
También, y eso afecta a todos, los perros deberán dar paseos de forma diaria o tener acceso a una zona al aire libre.
Veterinario
Asimismo, será obligatorio acudir al veterinario, entre otras medidas.
