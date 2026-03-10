Ni gimnasio ni caminar: el ejercicio de deberías hacer todos los días para estar en forma

Para estar en forma ni hace falta acudir al gimnasio, ni siquiera salir a caminar, hay un ejercicio que podrás hacer todos los días y que es para todo el mundo.

Y es que cada vez son más los expertos que recomiendan subir escaleras como una forma de hacer ejercicio barata y sencilla. Sin embargo, ya sea por pereza u otras cuestiones, pocas veces nos planteamos utilizar las escaleras para subir a nuestra casa cuando tenemos la comodidad del ascensor.

Una persona sube unas escaleras. / Freepik

Pero es que el movimiento vertical desafía al cuerpo de una manera única: obliga al corazón a bombear con más fuerza en lapsos cortos, lo que se traduce en un entrenamiento de intervalos de alta eficiencia que mejora la resistencia cardiorrespiratoria en menos tiempo que una caminata convencional.

Desde el punto de vista de la circulación, este movimiento actúa como una bomba natural. Al contraer rítmicamente los músculos de las pantorrillas y los muslos para elevar el peso del cuerpo, se facilita el retorno venoso desde las extremidades inferiores hacia el corazón.

Secreto

Así que ya sabes, si quieres el secreto de la longevidad, lo tienes en la puerta de tu casa. Olvídate del ascensor y apuesta por las escaleras, tu cuerpo te lo acabará agradeciendo.