Ni gimnasio ni caminar: el ejercicio de deberías hacer todos los días para estar en forma
Algo que todo el mundo puede hacer
Para estar en forma ni hace falta acudir al gimnasio, ni siquiera salir a caminar, hay un ejercicio que podrás hacer todos los días y que es para todo el mundo.
Y es que cada vez son más los expertos que recomiendan subir escaleras como una forma de hacer ejercicio barata y sencilla. Sin embargo, ya sea por pereza u otras cuestiones, pocas veces nos planteamos utilizar las escaleras para subir a nuestra casa cuando tenemos la comodidad del ascensor.
Pero es que el movimiento vertical desafía al cuerpo de una manera única: obliga al corazón a bombear con más fuerza en lapsos cortos, lo que se traduce en un entrenamiento de intervalos de alta eficiencia que mejora la resistencia cardiorrespiratoria en menos tiempo que una caminata convencional.
Desde el punto de vista de la circulación, este movimiento actúa como una bomba natural. Al contraer rítmicamente los músculos de las pantorrillas y los muslos para elevar el peso del cuerpo, se facilita el retorno venoso desde las extremidades inferiores hacia el corazón.
Secreto
Así que ya sabes, si quieres el secreto de la longevidad, lo tienes en la puerta de tu casa. Olvídate del ascensor y apuesta por las escaleras, tu cuerpo te lo acabará agradeciendo.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
- La Guardia Civil investiga la aparición de piedras que pincharon varios coches en la carretera nacional 634
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa de terraza que se cuelga de la barandilla: por menos de 10 euros, adiós a perder espacio en el suelo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la atornilladora en rebajas que va a arrasar por el Día del Padre: baja su precio al más barato del mercado
- Multado con 200 euros sin exceder la velocidad: la DGT se pone seria de cara a Semana Santa con el nuevo radar en autovía que ya sanciona a los conductores
- Un gran despliegue policial evita una reyerta entre bandas desencadenado por el robo de una cadena de oro en Oviedo
- El jefe de Estupefacientes de Valladolid hizo que quemaba 50 kilos de cocaína en Cogersa para luego repartirlos entre los miembros de su banda
- Un accidente en la Autovía del Cantábrico, a la altura de Cudillero, provoca el derrame de troncos y el corte total de la vía durante seis horas