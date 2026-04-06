Arroz de marisco exprés: la receta más aplaudida de Anabel Pantoja en redes sociales

Anabel Pantoja siempre acapara la atención en redes sociales, donde comparte a diario fragmentos de su vida más personal y cercana. La sobrina de la tonadillera ha hecho de la naturalidad su sello, mostrando desde coreografías virales hasta escenas de su rutina cotidiana que conectan con miles de seguidores.

Sin embargo, en los últimos tiempos hay una faceta que ha cobrado especial protagonismo: su pasión por la cocina. La influencer ha sorprendido en numerosas ocasiones con recetas sencillas, sabrosas y muy accesibles, conquistando a su familia virtual con propuestas que cualquiera puede replicar en casa.

Entre sus platos más célebres destaca el arroz de marisco, una receta tradicional de la gastronomía española que, aunque habitual en muchos hogares, no siempre resulta fácil de perfeccionar. Precisamente ahí radica el éxito de su versión: una elaboración práctica, rápida y llena de sabor que generó miles de reacciones.

Ingredientes y elaboración

Para preparar este plato, Anabel apuesta por una base clásica. El sofrito incluye pimiento verde, pimiento rojo, cebolla y ajo, al que se añaden gambas, mejillones y chocos o sepia troceados. El arroz redondo se cocina con tomate, caldo de marisco y un toque de vino blanco o cerveza, mientras que las especias, la sal, la pimienta y, en ocasiones, el colorante, aportan el punto final de sabor.

La elaboración comienza con un sofrito a fuego lento, al que se incorpora el marisco. Después, se añade el tomate, las especias y el líquido elegido, dejando evaporar el alcohol. A continuación, se incorpora el arroz —aproximadamente dos puñados por persona—, que se rehoga antes de cubrirlo con el caldo.

El conjunto se cocina a fuego medio durante unos 20 o 25 minutos, hasta que el arroz alcanza su punto óptimo. Como paso final, se deja reposar entre 10 y 15 minutos, clave para potenciar su sabor y textura.

Una receta que demuestra que, con ingredientes sencillos y buenos tiempos de cocción, es posible conseguir un resultado digno de cualquier mesa.