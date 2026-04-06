Las colas kilométricas han vuelto a Lidl. El motivo no es otro que su último producto 'imprescindible' de la temporada: un set de cubertería de acero inoxidable de alta calidad que promete elevar el estilo de cualquier mesa y que cuesta tan solo 16.99 euros.

Un set completo para toda la mesa

El set incluye un total de 20 piezas:

6 cuchillos

6 cucharas

6 tenedores

6 tenedores de postre

6 cucharillas de postre

Cada pieza está fabricada en acero inoxidable de alta calidad, resistente al uso diario y a los lavados frecuentes, lo que lo convierte en una opción ideal para familias o para quienes buscan renovar su cubertería sin gastar demasiado. Además, está disponible en dos modelos diferentes, permitiendo a los compradores elegir el estilo que mejor se adapte a su vajilla y decoración. Esta variedad también ha contribuido a disparar el interés, ya que cada modelo ofrece un acabado ligeramente distinto, pensado para distintos gustos y ocasiones.

Colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de cubertería de acero inoxidable más resistente: disponible por menos de 20 euros / Lidl

Precio imbatible que dispara la demanda

Con un precio por debajo de 20 euros, este juego se ha convertido en un auténtico fenómeno de ventas. Esta combinación de calidad, funcionalidad y bajo coste ha generado una verdadera “fiebre del acero inoxidable” entre los clientes, que no dudan en madrugar para ser de los primeros en hacerse con el producto.

La alta demanda ha provocado escenas poco habituales, con largas colas desde primera hora de la mañana y numerosos establecimientos que han visto cómo el producto se agotaba en pocas horas.

Además, los expertos en hogar destacan que este tipo de cubertería es una inversión práctica, ya que combina resistencia, estética y funcionalidad a un precio muy asequible. Para muchos compradores, representa una solución económica y duradera para equipar la cocina o renovar la mesa, sin renunciar a la calidad del acero inoxidable.

Debido a la elevada demanda, Lidl recomienda a sus clientes estar atentos a los anuncios en tienda y no dejar pasar la oportunidad, ya que se espera que el stock se agote rápidamente. Los compradores más previsores aconsejan acudir temprano y elegir el modelo deseado para evitar quedarse sin él.