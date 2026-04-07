Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la plancha de pelo que marca tendencia en el mercado: disponible por 24,99 euros

Las ofertas en pequeños electrodomésticos de belleza vuelven a acaparar la atención de los consumidores de Lidl. En esta ocasión, la protagonista es la Remington S8507 Shine Therapy, una plancha de pelo que destaca por incorporar tecnología orientada a mejorar el brillo del cabello y que se ha convertido en uno de los productos más buscados por su relación calidad-precio.

Con un coste por debajo de los 25 euros en promoción, este dispositivo apunta a agotarse rápidamente en tienda, impulsado por sus prestaciones y la popularidad de la marca.

Tecnología para un cabello más brillante

Uno de los principales atractivos de esta plancha es su recubrimiento cerámico de alta calidad, enriquecido con microagentes que contienen aceite de argán marroquí y vitamina E. Estos componentes se activan con el calor y ayudan a potenciar el brillo natural del cabello durante el peinado.

Además, sus placas flotantes permiten ejercer una presión uniforme, facilitando un alisado más suave y reduciendo el daño capilar.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la plancha de pelo que es tendencia en el mercado: disponible por 24,99 euros / Lidl

Control total de la temperatura

La plancha cuenta con una pantalla digital LCD que permite seleccionar entre 9 niveles de temperatura, desde los 150 °C hasta los 230 °C. Esto la hace apta para distintos tipos de cabello, desde los más finos hasta los más gruesos o rebeldes.

También incluye una función turbo-boost, que permite alcanzar rápidamente la temperatura máxima, ideal para quienes necesitan resultados rápidos.

Rápida, segura y fácil de usar

Otro de sus puntos fuertes es el calentamiento en solo 15 segundos, lo que la convierte en una opción práctica para el uso diario. A ello se suma el apagado automático de seguridad, pensado para evitar accidentes.

El dispositivo incorpora además bloqueo de teclas para impedir cambios accidentales en la temperatura, así como bloqueo de transporte, facilitando su uso fuera de casa.

La Remington S8507 Shine Therapy incluye detalles que mejoran la experiencia de uso, como un cable giratorio que evita enredos y una bolsa resistente al calor para guardarla de forma segura tras su uso.

En cuanto a sus dimensiones, mide aproximadamente 25 x 10 x 22 cm y tiene un peso de unos 390 gramos, lo que la hace manejable y cómoda.

Un producto que apunta a agotarse

Con estas características y un precio especialmente competitivo, todo apunta a que esta plancha de pelo volverá a generar una alta demanda en las tiendas de Lidl. No es la primera vez que un producto de este tipo provoca colas en tienda, especialmente cuando combina tecnología avanzada y coste reducido.