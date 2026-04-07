Los amantes del pan recién tostado y los desayunos perfectos tienen una gran noticia: el nuevo tostador de pan y tostadas de Lidl ya está a la venta y promete revolucionar la cocina por solo 11,99 euros.

Seis niveles de tostado para todos los gustos

Este innovador tostador ofrece 6 niveles de tostado ajustables, permitiendo que cada rebanada de pan se prepare exactamente al gusto del usuario. Gracias a su centrado de tostada variable, cada rebanada se tuesta de manera homogénea, evitando partes crudas o demasiado doradas.

Rejilla abatible integrada: el aliado de los desayunos

Entre sus funciones más destacadas se encuentra una rejilla abatible, perfecta para calentar croissants, panecillos y bollería sin aplastarlos. Esta característica lo convierte en un utensilio versátil que no solo sirve para pan de molde, sino también para productos de bollería y snacks rápidos.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tostadora más potente del mercado: disponible por 11,99 euros / Lidl

Dos modelos disponibles para todas las cocinas

El tostador se ofrece en dos modelos distintos, adaptándose tanto a cocinas pequeñas como a espacios más amplios. Su potencia y eficiencia lo colocan como uno de los tostadores más completos y potentes del mercado, ideal para quienes buscan un tostado profesional en casa.

Colas y compras masivas

La noticia ha generado gran expectación: se esperan colas kilométricas en los supermercados Lidl de todo el país. Los clientes no podrán desaprovechar esta oportunidad única de adquirir un producto de alta calidad a un precio tan económico.

Con un coste de solo 11,99 euros, este tostador combina funcionalidad, potencia y diseño a un precio que lo hace irresistible. Ya está disponible en todas las tiendas Lidl, por lo que los interesados no deben esperar para hacerse con él.