Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la lámpara de manicura más potente del mercado: disponible por 7,99 euros
Una auténtico chollo que apunta a agotarse rápidamente en todas las tiendas
Los fanáticos de las manicuras caseras tendrá un motivo más para madrugar a partir de mañana. Action lanza la lámpara LED de manicura de Jacky-M, una de las más potentes del mercado, a un precio casi regalado. Por tan solo 7,99 euros -un 19% inferior a su precio original- los nail arts podrán disfrutar de calidad y economía con esta auténtica joya de la cosmética.
Con este artículo, cualquiera es capaz de montar su propio salón de manicura en casa y lograr resultados profesionales.
Cuatro modos de uso para un control total
La lámpara dispone de cuatro modos, incluido uno de calor bajo que permite un endurecimiento más preciso y una mayor velocidad de secado. Es la opción ideal para ahorrar tiempo, ya sea para una manicura completa o para arreglar una imperfección de última hora.
Temporizadores ajustables
Para un acabado de lo más profesional, el artículo dispone de tres temporizadores, un recurso muy útil y que ayuda a controlar hasta el último minuto del proceso de secado. Es ideal para optimizar el tiempo, ya sea para realizar una manicura completa o para corregir una imperfección de última hora.
Soporte para smartphone incorporado
Una de las cosas que más lo diferencia del resto de artículos similares del mercado (además de su precio) es que incluye un soporte para el teléfono. Es un recurso perfecto si deseas realizar tu manicura con tu serie favorita de fondo, mientras ahorras tiempo en el proceso de secado de la uña y consigues un acabado de lo más profesional.
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