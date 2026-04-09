El chef Jordi Cruz revela el secreto para descongelar alimentos sin perder textura, jugosidad ni nutrientes
El cocinero da las claves para garantizar una mayor conservación de los productos
Cada vez son más los hogares que por ahorro de tiempo, menor desperdicio y mayor organización, recurren a conservar sus alimentos dentro del congelador. Una práctica que, si no se hace correctamente, puede causar un auténtico desastre en la cocina al caer en la conocida como “rotura de cadena del frío”.
Por ello, tan esencial es congelar bien cómo saber descongelar correctamente. El chef Jordi Cruz considera clave realizar el proceso de forma correcta para que los alimentos conserven su jugosidad, textura y propiedades nutritivas. Por ello, saca a la luz los tips principales para elaborar un proceso como un auténtico profesional.
Método 1: Descongelación lenta en refrigerador
La primera sugerencia del chef es el método más seguro y conocido: descongelar la comida lentamente en el interior del frigorífico. Una vez trasladado hay que dejarlo durante un periodo que oscila entre las 12 y las 24 horas, dependiendo del tamaño y del tipo de alimento.
Este proceso provoca en el producto una mayor recuperación de su textura, ganando uniformidad y evitando que se degrade o pierda jugos. Un recurso ideal para mariscos, pescados y carnes que van a ser cocinados a posteriori.
Método 2: Descongelación rápida en agua fría
En muchas ocasiones, nos encontramos con una nevera vacía y un congelador a punto de estallar. Ante este suceso, Jordi Cruz nos da las claves para una mayor celeridad del proceso: el agua fría será la salvación.
Para ello, debes colocar el alimento en una bolsa al vacío o hermética, sumergirlo en el interior y reponer el agua cada 30 minutos para conservar la temperatura.
Un método ideal si quieres descongelar guisos, pescados, carnes o mariscos, ya que el agua traslada el frío más rápido que el aire sin perder la calidad del producto.
Casos a considerar
Es importante tener en cuenta que no todos los alimentos necesitan los mismos cuidados. En el caso de las cremas, los caldos o los fumés se pueden descongelar con agua hirviendo sin perder textura. Asimismo, en el caso de las verduras congeladas se pueden arrojar directamente al vapor o en agua.
El chef lo deja claro: diferencia el producto y adáptalo al proceso más adecuado para su congelación.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que se instala sin obra más barato del mercado: su tela se adapta a cualquier espacio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de cojines para terraza o balcón más baratos del mercado: cómodos y en varios colores por 2,99 euros
- Hallado un cuerpo en la zona de Caso en la que se busca a Ramón Isidro González
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la plancha de pelo que marca tendencia en el mercado: disponible por 24,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
- Un emblemático restaurante de Gijón sale a subasta por segunda vez por un precio mínimo de 1,25 millones
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la silla de terraza más cómoda para tomar el sol (y por menos de 40 euros)