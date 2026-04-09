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Colas kilométricas en Action para hacerse con la batería portátil más potente del mercado: ideal para viajes largos

Un auténtico chollo que garantiza la tranquilidad de permanecer siempre conectado

Colas kilométricas en Action para hacerse con la batería portátil más potente del mercado: ideal para viajes largos

Colas kilométricas en Action para hacerse con la batería portátil más potente del mercado: ideal para viajes largos / Action

Emma Fernández

Action está registrando largas colas de clientes ansiosos por hacerse con la batería portátil más potente y duradera del mercado. Un dispositivo que está generando gran expectación no solo por su funcionalidad, sino por su increíble precio, ya que está disponible por tan solo 7,95 euros.

La cadena ha aplicado una rebaja del 20 por ciento sobre el precio original, lo que ha desatado la locura en las tiendas ante esta auténtica ganga.

Colas kilométricas en Action para hacerse con la batería portátil más potente del mercado: ideal para viajes largos

Colas kilométricas en Action para hacerse con la batería portátil más potente del mercado: ideal para viajes largos / Action

Despreocupación ante las salidas

Esta potente batería externa permite cargar tu dispositivo hasta en tres ocasiones al día, además incluye una función de carga rápida; ideal para evitar esperas o solucionar un despiste de última hora. Además, el artículo cuenta con tres puertos que cuenta con dos entradas/salidas USB-A y 1 USB-C, lo que hace que esté adaptado a cualquier dispositivo.

Se trata de un artículo ideal para quienes tenga previsto realizar viajes largos y quieran asegurarse de conservar la batería al 100%. Una forma segura, cómo y sencilla de desplazarte evitando cualquier tipo de preocupación relacionada con la carga.

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Una oportunidad única

Ante tal chollo, las tiendas Action están formando colas kilométricas por hacerse con uno de los productos estrella de la temporada a un precio que casi regalado.

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