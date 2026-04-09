Colas kilométricas en Action para hacerse con el kit labial más barato del mercado: ideal para el uso diario
Un auténtico chollo para lucir un rostro radiante
La cadena Action está registrando colas kilométricas de clientas ansiosas por hacerse con el delineador de labios y bálsamo labial Max & More. Un kit que está arrasando entre las amantes de la cosmética no solo por su resistencia, sino porque sobre el producto se ha aplicado una rebaja del 15 por ciento, por lo que el coste original es de 1,69 euros (la unidad).
Discreción asegurada
Este kit labial ofrece un color discreto y duradero. Está compuesto por un delineador y un bálsamo labial por lo que resulta ideal para un maquillaje diario o eventos formales durante el día. Además, resulta esencial este tipo de pintura en aquellas ocasiones en las que los ojos se convierten en los verdaderos protagonistas de tu 'Makeup'.
Evita preocupaciones
Este artículo se caracteriza por su resistencia y durabilidad, lo que garantiza que, ante cualquier cena o salida, puedas beber o comer sin arriesgar ni una gota de pintura. Además, nutre e intensifica el labial de un color sutil, elaborado con una fórmula vegana que está compuesta de ingredientes vegetales y naturales que ayudan a una mayor hidratación sin emplear químicos que pueden resultar agresivos. Una solución ideal para promover la belleza sostenible y disminuir el riesgo de alergias.
Este modelo está disponible en dos colores diferentes (marrón y rosa), por lo que permite una fácil combinación con cualquier estilismo.
Precio irresistible
La cadena Action ha registrado largas colas desde primera hora de la mañana para adquirir este kit que apunta agotarse en horas. Su calidad-precio está conquistando a las amantes de la cosmética que por tan solo 1,69 euros pueden arreglar su maquillaje diario.
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