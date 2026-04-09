Colas kilométricas en Action para hacerse con la silla de jardín más cómoda y resistente del mercado: disponible por menos de 15 euros
Un auténtico chollo que está arrasando entre los clientes de la cadena
Los clientes de Action han formado largas colas desde primera hora de la mañana para hacerse con el artículo de moda entre los enamorados de los espacios exteriores del hogar. Se trata de una silla de jardín que no solo destaca por su resistencia, diseño y tamaño, sino porque se está convirtiendo en uno de los auténticos chollos de la temporada.
El precio actual del artículo es de 14,95 euros, frente a los 19,95 de su coste original. Un 19 por ciento que marca la diferencia con el resto de productos similares del mercado.
Resistencia y durabilidad
Esta moderna silla no solo se caracteriza por su elegancia y modernez. El artículo dispone de un ingenioso diseño que permite traspasar el agua, una función a tener en cuenta, especialmente si resides en zonas en las que la lluvia está a la orden del día.
Además, la silla cuenta con un asiento cómodo, que garantiza resistencia a la intemperie, por lo que el artículo promete una mayor lentitud de desgaste. Una característica ideal para ubicar en espacios como un jardín o terraza. Además, soporta un peso máximo de 110 kg.
El modelo está disponible en dos colores diferentes, beige o negro, dos colores muy combinables. Esto permite colocar la silla en cualquier espacio gracias a su versatilidad estilística de diseño.
Un auténtico chollo
Pero lo mejor de todo es su precio, por tan solo 14,95 euros se podrá disfrutar de comodidad, versatilidad y funcionalidad a un precio casi regalado. Motivo más que suficiente para que se hayan formado colas kilométricas desde primera hora de la mañana.
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