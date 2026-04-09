Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la plancha de pelo más potente del mercado: disponible por menos de 20 euros
Una oferta única que los amantes de la cosmética no pueden dejar escapar
Mañana se prevén largas colas en los supermercados Lidl desde primera hora de la mañana. ¿El motivo? Una combinación imbatible de calidad y potencia a un precio casi regalado. El artículo está disponible por tan solo 12,99 euros. Una auténtica ganga que las amantes de la cosmética no podrán dejar escapar y que apunta a agotarse en horas.
Cuidado del cabello
La plancha asegura un cuidado del cabello sin sacrificar una de las cosas que más asustan dentro del cuidado capilar: el brillo. Sus placas de peinado flotantes están equipadas queratina y un revestimiento de cerámica de gran calidad, lo que asegura que el pelo luzca como si nada hubiera pasado.
Otra de sus grandes funciones es el indicador LED para el ajuste de tempertura que, además, cuenta con una memoria de grabado que recuerda las funciones de último uso. Una opción ideal si se quiere trabajar el cabello a una intensidad regulada. Además, para una mayor seguridad, cuenta con un apagado automático, lo que aporta la mayor de las tranquilidades y evita incidentes y sobrecalentamientos que afecten al funcionamiento adecuado del dispositivo.
Finalmente, la plancha dispone de un cable giratorio 360°, lo que ayuda en caso de largas melenas que necesiten de giros especiales y mayor adaptabilidad de cableado, evitando roturas difíciles de reparar.
Precio regalado
Sin duda, los supermercados Lidl lanzarán una auténtica ganga. Por tan solo 12.99 euros euros se podrá obtener una oportunidad única con una relación calidad-precio irresistible, que apunta a fomar colas kilométricas desde primera hora de la mañana.
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