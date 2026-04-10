Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OfertaOfertaCercaníasLuarca-Valdés
instagramlinkedin

Colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de mano más potente del mercado: cinco velocidades y función turbo

Un auténtico chollo que apunta a agotarse en horas

Colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de mano más potente del mercado: cinco velocidades y función turbo

Colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de mano más potente del mercado: cinco velocidades y función turbo / Lidl

Emma Fernández

Los supermercados Lidl están registrando largas colas de compradores ansiosos por obtener la batidora de mano de cinco velocidades y función turbo que está desatando un auténtico furor. Un artículo que apunta a convertirse en el favorito de los amantes de la repostería y cuyo coste es de tan solo 22,99 euros.

Principales características

La batidora cuenta con un motor de 400 W, función turbo capaz de llegar hasta 1150 rpm y cinco niveles de velocidad; características que la convierten en una de las opciones más potentes de su gama.

El dispositivo no solo está diseñado para mezclar masas ligeras o montar claras, sino que también es capaz de enfrentarse a masas densas, como las de los bizcochos pesados o el pan. Además, dispone de unas varillas que facilitan una mezcla hasta un 25 por ciento más rápida que los diseños tradicionales, uno de los principales factores que ha elevado la demanda.

El artículo incluye accesorios aptos para lavavajillas, un sistema de expulsión de varillas mediante botón y ganchos amasadores, lo que simplifica su uso y limpieza. Asimismo, se trata de un utensilio cómodo y ligero, ya que su peso es de tan solo 1,14 kg. Ideal para el uso cotidiano.

Noticias relacionadas y más

Colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de mano más potente del mercado: cinco velocidades y función turbo

Colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de mano más potente del mercado: cinco velocidades y función turbo / Lidl

Precio insuperable

La funcionalidad a precio imbatible ha provocado que esta batidora de mano se haya convertido en uno de los artículos estrella de la temporada. Desde primera hora de la mañana los supermercados Lidl han presentado escenas de clientes ansiosos por obtener este artículo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que se instala sin obra más barato del mercado: su tela se adapta a cualquier espacio
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de cojines para terraza o balcón más baratos del mercado: cómodos y en varios colores por 2,99 euros
  4. Hallado un cuerpo en la zona de Caso en la que se busca a Ramón Isidro González
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la plancha de pelo que marca tendencia en el mercado: disponible por 24,99 euros
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de frutas más potente del mercado: ideal para llevar a cualquier sitio
  8. El autor de clásicos como 'Yo soy aquel Se nos rompió el amor' o 'Lo mejor de tu vida' para el que la música en español reclama el premio 'Princesa

Colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de mano más potente del mercado: cinco velocidades y función turbo

Colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de mano más potente del mercado: cinco velocidades y función turbo

El macrocampus europeo liderado por la Universidad de Oviedo pasa el corte: la alianza Ingenium supera el pionero análisis externo de la Asociación Europea de Universidades

El macrocampus europeo liderado por la Universidad de Oviedo pasa el corte: la alianza Ingenium supera el pionero análisis externo de la Asociación Europea de Universidades

Borja insiste en dar importancia a la final en Burgos: "No nos imaginamos un escenario que no sea salir victoriosos"

Borja insiste en dar importancia a la final en Burgos: "No nos imaginamos un escenario que no sea salir victoriosos"

Tres trabajadores de telefonía, trece toneladas de cable robado y 31.000 euros de beneficio: la trama de venta ilegal en Asturias que deja un detenido y dos investigados

Presentado el 45.º Descenso del río Piloña en piragua

Presentado el 45.º Descenso del río Piloña en piragua

El uso del autobús sube en Asturias y el del AVE cae de forma generalizada en toda España tras el accidente de Adamuz

El uso del autobús sube en Asturias y el del AVE cae de forma generalizada en toda España tras el accidente de Adamuz

Los cuarteles de la Guardia Civil que Sánchez le prometió a Asturias en 2019 y siguen sin llegar: "Seguimos con menos efectivos, instalaciones deterioradas y proyectos sin ejecutar", denuncia el PP

Los cuarteles de la Guardia Civil que Sánchez le prometió a Asturias en 2019 y siguen sin llegar: "Seguimos con menos efectivos, instalaciones deterioradas y proyectos sin ejecutar", denuncia el PP

El productor de sidra salense Marcos Rodríguez, tras triunfar en Gijón: "No me esperaba ganar, pero presta mucho"

El productor de sidra salense Marcos Rodríguez, tras triunfar en Gijón: "No me esperaba ganar, pero presta mucho"
Tracking Pixel Contents