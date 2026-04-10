Los supermercados Lidl están registrando largas colas de compradores ansiosos por obtener la batidora de mano de cinco velocidades y función turbo que está desatando un auténtico furor. Un artículo que apunta a convertirse en el favorito de los amantes de la repostería y cuyo coste es de tan solo 22,99 euros.

Principales características

La batidora cuenta con un motor de 400 W, función turbo capaz de llegar hasta 1150 rpm y cinco niveles de velocidad; características que la convierten en una de las opciones más potentes de su gama.

El dispositivo no solo está diseñado para mezclar masas ligeras o montar claras, sino que también es capaz de enfrentarse a masas densas, como las de los bizcochos pesados o el pan. Además, dispone de unas varillas que facilitan una mezcla hasta un 25 por ciento más rápida que los diseños tradicionales, uno de los principales factores que ha elevado la demanda.

El artículo incluye accesorios aptos para lavavajillas, un sistema de expulsión de varillas mediante botón y ganchos amasadores, lo que simplifica su uso y limpieza. Asimismo, se trata de un utensilio cómodo y ligero, ya que su peso es de tan solo 1,14 kg. Ideal para el uso cotidiano.

Colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de mano más potente del mercado: cinco velocidades y función turbo / Lidl

Precio insuperable

La funcionalidad a precio imbatible ha provocado que esta batidora de mano se haya convertido en uno de los artículos estrella de la temporada. Desde primera hora de la mañana los supermercados Lidl han presentado escenas de clientes ansiosos por obtener este artículo.