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Colas kilométricas en Lidl para conseguir el palomitero más potente del mercado: disponible por 12,99 euros

Una auténtico chollo que apunta a convertirse en el producto estrella de la temporada

Colas kilométricas en Lidl para hacerse con el palomitero más potente del mercado: disponible por 12,99 euros

Colas kilométricas en Lidl para hacerse con el palomitero más potente del mercado: disponible por 12,99 euros / lIDL

Emma Fernández

Desde primera hora de la mañana se han registrado colas kilométricas en los supermercados Lidl con clientes ansioso por hacerse con uno de los artículos más codiciados del momento. Se trata del palomitero Silvercrest el que ha despertado una auténtica fiebre de compras, un pequeño artículo que se ha apoderado de los consumidores por su combinación de rapidez, potencia y precio imbatible.

Principales características

Uno de sus principales atractivos es el sistema de cocción por aire caliente, una opción ideal para quienes disfrutan de un pequeño snack saludable sin renunciar a su sabor.

El dispositivo ofrece una potencia de 1200 W, idóneo para elaborar hasta 60 gramos de palomitas en tan solo dos minutos. Una rapidez que lo sitúa como el aliado perfecto para improvisar sesiones de cine y evitar largas esperas ante un buen antojo de maíz.

Asimismo, destaca por su practicidad y funcionalidad. Cuenta con una tapa extraíble para una mejora de la limpieza, así como una cuchara medidora integrada que sirve tanto para derretir la mantequilla como para obtener mayor presión sobre la cantidad a preparar. Ambos accesorios son aptos para el lavavajillas, lo que suma mayor comodidad para el día a día.

Colas kilométricas en Lidl para hacerse con el palomitero más potente del mercado: disponible por 12,99 euros

Colas kilométricas en Lidl para hacerse con el palomitero más potente del mercado: disponible por 12,99 euros / Lidl

Seguridad garantizada

El palomitero está compuesto de unos pies antideslizantes que otorgan al artículo mayor estabilidad y seguridad, evitando posibles caídas y roturas.

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Éxito asegurado

El triunfo de este palomitero no es una casualidad. Por tan solo 12,99 euros combina practicidad y funcionalidad, lo que ha generado una auténtica avalancha de compradores ansiosos por hacerse con el producto que apunta a convertirse en la estrella de la temporada.

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