Desde primera hora de la mañana, los supermercados Lidl han registrado colas kilométricas de clientes ansiosos por un objetivo claro: adquirir uno de los artículos estrella de la semana. La protagonista de esta avalancha es la sartén para crepes de Tefal, que ha salido al mercado por tan solo 11,99 euros.

Principales características

La unidad ha despertado interés entre los compradores por su increíble relación calidad-precio. Cuenta con un diámetro de 25 cm y está fabricada en aluminio, esta sartén está diseñada para preparar tortitas, crepes y otros desayunos sin complicaciones. Además, cuenta con un revestimiento antiadherente, tanto en el exterior como en el interior por lo que permite cocinar sin que los alimentos queden pegados y facilita su limpieza.

Uno de sus puntos más atractivos es el indicador de temperatura integrado que indica cuando la sartén alcanza su punto óptimo para empezar a usar. Una función que ayuda a lograr que los alimentos queden perfectamente dorados.

La sartén promete resultados homogéneos en cada uso, ya que cuenta con una base de difusión robusta que garantiza uniformidad del calor. Además, dispone de un mago de termoplástico cómodo y atornillado, que garantiza mayor seguridad durante el proceso de cocción.

Colas kilométricas en Lidl para conseguir la sartén para crepes más barata del mercado: disponible por 11,99 euros / Lidl

Uso y limpieza

El artículo es compatible con cocinas eléctricas, vitrocerámicas y de gas. También puede emplearse en el horno con un límite de temperatura de 175 °C, lo que aumenta sus posibilidades culinarias. Es apta para el lavavajillas, pese a que los fabricantes recomienden el lavado a mano para conservar mejor el antiadherente.

Precio imbatible

No es de extrañar que la sartén esté volando de las estanterías de los supermercados Lidl. Su funcionalidad a un precio imbatible está provocando que las tiendas hayan registrado auténticas avalanchas de compradores ansiosos por hacerse con uno de los productos estrella de la temporada.