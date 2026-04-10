Mañana se esperan colas kilométricas para hacerse con la plancha de vapor más barata del mercado: disponible por 11,99 euros

Los supermercados Lidl han registrado largas colas tras el lanzamiento de una de las planchas de vapor más baratas del mercado: por tan solo 11,99 euros. Un electrodoméstico que ha generado gran interés por su funcionalidad a un precio imbatible y que apunta a agotarse en cuestión de horas.

Principales características

La plancha es ideal para uno uso doméstico diario, ya que cuenta con una potencia máxima de 1740 W y ofrece un sistema de vaporado continuo de hasta 15 g/min.

Entre sus funciones principales destaca el golpe de vapor para arrugas difíciles y la función de pulverización para humedecer las prendas, facilitando aún más la labor de planchado.

Además, incluye un sistema vertical para cortinas y prendas colgadas, así como una función antigoteo que actúa incluso a baja temperatura. La función de autolimpieza para eliminar la cal es otra de las grandes características de este electrodoméstico.

Asimismo, incluye una suela con revestimiento cerámico que ayuda al deslizamiento durante el planchado, evitando arrugas innecesarias y difíciles de corregir.

Plancha de vapor. / Lidl

Unidades limitadas

Los consumidores deberían darse prisa en acudir a Lidl para asegurar la compra de este electrodoméstico. Se espera que la oferta se agote en cuestión de horas, ya que se ha convertido en uno de los productos estrella de la temporada.