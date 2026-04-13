Las puertas de distintos supermercados Lidl han amanecido este fin de semana con colas kilométricas de clientes ansiosos por conseguir uno de los productos más codiciados del momento. Se trata del cepillo eléctrico de limpieza 4 V, un artículo que por su versatilidad y bajo coste (disponible por 19,99 euros) ha desatado una auténtica fiebre entre los amantes de la limpieza.

Limpieza sin esfuerzo

Uno de los atractivos principales de este dispositivo reside en su funcionalidad. Este cepillo ayuda a limpiar a fondo cualquier superficie con una autonomía de hasta 90 minutos, un tiempo más que suficiente para adecentar cualquier hogar.

El diseño de este producto está pensado para amoldarse a distintas necesidades, ya que cuenta con distintos cabezales intercambiables. El más resaltado es el cabezal cónico, que permite una mayor precisión de la limpieza en zonas de difícil acceso.

Colas kilométricas en Lidl para hacerse con el cepillo eléctrico de limpieza más barato del mercado: eliminación fácil y versátil de la suciedad / Lidl

Preparado para zonas húmedas

Otra de sus principales características es la resistencia al agua. El cepillo cuenta con certificación IPX5, lo que permite su uso en zonas húmedas como cocinas o baños. A esto se añade una barra de extensión que permite acceder a rincones incómodos o una altura considerable sin ningún tipo de esfuerzo adicional.

Alta demanda

El éxito de este producto resulta evidente. Su precio competitivo combinado con múltiples prestaciones ha logrado convertir a este cepillo en un artículo deseado por miles de compradores ansiosos por realizar una mejora en la limpieza del hogar.