Los supermercados Lidl están registrando una alta demanda tras el lanzamiento de un nuevo set de utensilios de acero inoxidable a precio casi regalado: por tan solo 6,99 euros.

El conjunto incluye los utensilios esenciales para el menaje de cualquier hogar: una espumadera, un batidor de varillas, una espátula y un cucharón. Una selección que cubre las necesidades básicas de cualquier cocina y promete conquistar a los obsesionados de los enseres domésticos.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de utensilios de acero más barato del mercado: disponible por 6,99 euros / Emma Fernández

Reúne todo lo esencial

Cada artículo incluye una anilla para poder colgar en la pared, garantizando una mejor distribución y organización de los utensilios. Una opción ideal especialmente en aquellos hogares que tengan que lidiar con la organización de espacios pequeños.

Máxima resistencia

Los utensilios pueden soportar una temperatura de hasta 250 °C, asegurando diferentes usos sin riesgo de daños o deformación. Además, son aptos para lavavajillas, lo que facilita su mantenimiento y ahorra gran cantidad de tiempo.

Un set funcional y completo

Este set está compuesto por cuatro piezas esenciales. Resulta una opción ideal para aquellos consumidores que buscan resistencia, funcionalidad y diseño. Por ello, todo apunta a que podría agotarse en horas, ya que se ha convertido en uno de los productos estrella de la temporada dentro de su categoría.