Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de cuencos de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por menos de 5 euros
Un auténtico chollo para los amantes del menaje del hogar
Los supermercados Lidl han lanzado al mercado una promoción que apunta a agotarse en horas. A partir de mañana, se prevén colas kilométricas de compradores ansiosos por obtener uno de los productos más codiciados de la temporada: el set de cuencos de acero inoxidable cuyo coste es de 4,99 euros.
Funcionalidad y versatilidad
El juego está pensado para servir, preparar, congelar y almacenar. Una opción ideal para aquellos que quieran simplificar tiempo en las tareas del hogar y que garantiza máxima seguridad a la hora de conservar alimentos.
Cada pieza incluye una tapa de plástico resistente, evitando derroches innecesarios o una mala conservación del producto por una mala adhesión del dispositivo de cierre.
El set está elaborado en distintos tamaños. Las tres piezas que se ofertan están diseñadas para poder apilarse y permitir un mayor ahorro del espacio. Asimismo, cuenta con una resistencia a la temperatura de entre -20 a 70 °C, una opción ideal para conservar la comida tanto en el interior de la nevera como en cualquier superficie del exterior.
Además, los cuencos son aptos para el lavavajillas, lo que permite ahorrar tiempo y agua.
Precio imbatible
Este set de cuencos destaca por su funcionalidad a precio imbatible. Todo apunta a que se convertirá en uno de los juegos más demandados dentro de su categoría. Por ello, se prevén largas colas de compradores ansiosos a partir de mañana en las tiendas Lidl con el objetivo de conseguir el juego de cuencos que cuesta tan solo 4,99 euros y asegura una buena conservación de alimentos en distintos espacios.
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