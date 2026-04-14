Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la báscula digital de cocina más barata del mercado: disponible por menos de 5 euros
Un auténtico ofertón que los consumidores de la cadena alemana no podrán dejar escapar
Los supermercados Lidl prevén largas colas de compradores ansiosos por hacerse con uno de los artículos estrella de la temporada: la báscula digital Silvercrest cuyo precio es de 4,99 euros. Un auténtico chollo que los amantes de la precisión en la cocina no podrán dejar escapar.
Funciones principales
Este dispositivo cuenta con un pesaje preciso al gramo de hasta cinco kilos. Una opción ideal y segura para aquellos que elaboren sus recetas calculando cada ingrediente al milímetro.
Además, cuenta con una pantalla LCD grande y legible, lo que garantiza que solo podrán cometer errores los consumidores más despistados. El artículo dispone de un sistema de activación sencillo: pulsando un botón de encendido.
El modelo está disponible en dos colores: negro y gris. Dos opciones muy combinables con cualquier estilo de cocina tradicional. Asimismo, cuenta con manual de instrucciones para aquellos que precisen exactitud en su cocina diaria.
Precio imbatible
La funcionalidad a precio imbatible que ofrece esta báscula apunta a que se formarán colas kilométricas de compradores que pretender mejorar los utensilios más prácticos de su cocina. Por tan solo 4,99 euros podrán disfrutar de calidad al adquirir uno de los productos más codiciados dentro de su categoría.
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