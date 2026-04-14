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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la alfombra antideslizante más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros

Un auténtico chollo que los amantes de la decoración no podrán dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la alfombra antideslizante más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la alfombra antideslizante más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros / Lidl

Emma Fernández

Los supermercados Lidl prevén gran afluencia de clientes con motivo del lanzamiento de una alfombra antideslizante que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada. El precio del producto es de tan solo 8,49 euros y sus características han generado máxima expectación entre los compradores, que podrían formar largas colas desde primera hora de la mañana.

Un básico para el hogar

Esta alfombra está diseñada para ubicar en toda la zona de estar, ofreciendo una solución práctica para dormitorios, pasillos y salones. El artículo cuenta con unas medidas de aproximadamente 80 x 150 cm. Además, se ajusta con facilidad a distintos rincones del hogar sin renunciar al diseño ni a la comodidad.

Alfombra antidelizante.

Alfombra antidelizante. / Lidl

Materiales y confort

El producto destaca por su pelo suave y su acabado de alta calidad. Está fabricado 100 por cien en poliamida. Su baste está compuesta de una goma antideslizante que garantiza seguridad y estabilidad en el día a día. Una opción ideal para evitar deslizamientos sobre suelos lisos.

Asimismo, el fabricante la considera apta para calefacción en suelo radiante, lo que aumenta su funcionalidad en hogares modernos.

Opciones y diseño

El modelo está disponible en dos colores: gris con diseño de círculos y beige con motivo de arco. Ambas opcion facilitan colocarla en varios estilos decorativos, desde espacios contemporáneos hasta ambientes neutros.

En cuanto al cuidado, la alfombra está preparada para resistir una temperatura máxima de lavado de 30°C mediante un programa de cuidado fácil. No admite, secadora, lejía, limpieza en seco ni plancha, lo que permite una mejora del mantenimiento diario sin renunciar a la textura ni calidad.

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Precio imbatible

La combinación de calidad y precio imbatible ha generado máxima expectación entre los consumidores. Por tan solo 8,49 euros podrán obtener uno de los productos estrella de la temporada.

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