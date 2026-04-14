Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el ventilador de mesa ideal para combatir el calor: disponible por menos de 10 euros
Un auténtico chollo ideal para hacer frente a las altas temperaturas
Con el verano a la vuelta de la esquina, Action ha lanzado al mercado un producto estrella que apunta a agotarse en cuestión de horas. Se trata del ventilador de mesa Nor-Tec, que se caracteriza por su increíble potencia a un precio muy económico. El producto está disponible por 6,99 euros y apunta a generar largas colas a partir de mañana.
Ideal para combatir el calor en la oficina
Este dispositivo cuenta con tres velocidades y pantalla digital, lo que optimiza su manejo y contribuye a ajustar la potencia adecuada en base a la temperatura corporal. Además, para los más despistados, dispone de una función de temporizador que aporta mayor comodidad y garantiza evitar resfriados innecesarios.
Este ventilador genera una brisa fresca. Ideal para situar en tu escritorio de trabajo o en tu mesita de noche. El sistema de funcionamiento es a través de una conexión USB-C, por ello resulta ideal para utilizar en casa o en la oficina.
El modelo se ofrece en dos colores, blanco y negro. Ambos diseños son combinables con cualquier espacio y evita ruidos visuales innecesarios.
Precio imbatible
El ventilador combina potencia y funcionalidad, todo ello a un precio que lo sitúa entre los más competentes dentro de su categoría. Por tan solo 6,99 euros los compradores podrán combatir las jornadas más calurosas evitando derroches innecesarios. Todo apunta a que mañana habrá colas kilométricas en las tiendas Action por conseguir uno de los productos estrella de la temporada.
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