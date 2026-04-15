La cafetera de moda que todo el mundo busca y que ahora cuesta menos de 70€ / .

La nueva cafetera express de JOCCA apunta a convertirse en uno de los productos más codiciados por los amantes del buen café, gracias a su combinación de diseño práctico, potencia y resultados dignos de cafetería profesional. Por tan solo 69,00 euros, este artículo ofrece una experiencia completa sin necesidad de salir de casa.

Calidad y potencia en cada taza

Con una potencia de 1400 W y una bomba de presión de 20 bares, este modelo garantiza una extracción perfecta, logrando un café aromático, intenso y una crema para chuparse los dedos. Además, su sistema de vapor profesional permite texturizar leche para preparar deliciosos capuccinos y lattes.

Uno de los aspectos más valorados de este artículo es su rapidez. Gracias a su sistema de termo bloque de calentamiento instantáneo el agua alcanza la temperatura ideal en pocos segundos, lo que permite preparar café de forma ágil.

Su manejo es sumamente intuitivo, ya que cuenta con tres botones táctiles iluminados que permiten seleccionar entre una o dos tazas, además de incorporar una función de vapor/agua caliente para una experiencia de barista.

Taza de café. / Freepik

Diseño práctico y funcional

Asimismo, su diseño también ha sido cuidado al detalle. Cuenta con una bandeja de goteo extraíble y un práctico calentador de tazas, además de un depósito de agua con una capacidad máxima de 1 litro, que asegura autonomía evitando constantes recargas.

Como valor añadido y para disfrutar de una experiencia completa, la cafetera incluye un paquete de 400 gramos de café arábiga molido de tueste natural.

Disponible en la Tienda de La Nueva España

La cafetera ya está disponible en la Tienda de La Nueva España. Una oportunidad perfecta para dar el salto al café de calidad en casa. Pincha aquí para adquirirla