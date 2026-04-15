Ni más firme ni más caro: la OCU desmonta los grandes mitos sobre colchones

Dormir bien resulta esencial para afrontar rutinas y obtener la mayor calidad de vida posible. Por ello, hay que elegir un buen colchón que impacte directamente en la salud y el descanso. Sin embargo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) alerta a los usuarios de una serie de creencias erróneas que pueden derivar en una mala compra y aseguran que no existe un modelo universal. “Elegir un colchón es una inversión a largo plazo y afecta directamente al descanso y al bienestar durante años”, apuntan.

¿Cuáles son los errores más comunes?

Uno de los principales mitos es pensar que “el mismo colchón vale para todo el mundo”. La OCU incide en que depende la postura en la que se duerma (boca arriba, boca abajo y de lado) y factores como la complexión y la sensibilidad al calor son determinantes.

También desmontan la idea de que la firmeza define la calidad. Lo importante, dicen, es que “la columna quede en una postura neutra y el colchón se adapte donde debe”.

Un error común es asumir que el viscoelástico es la meor opción. Según la organización, este material suele estar solo en la capa superficial, por lo que no condiciona el rendimiento global. “El núcleo (de muelles, espuma, látex...) manda en el soporte y la durabilidad”, señalan.

Ni más firme ni más caro: la OCU desmiente los grandes mitos sobre la compra del colchón / Cedida a LNE

La OCU también advierte sobre el número de zonas o tejidos “fríos”. “Menos zonas bien hechas funcionan mejor que muchas zonas mal aplicadas” e insisten en que “la publicidad se suele centrar en el tejido exterior de la funda cuando en realidad lo que importa es lo que hay dentro”.

Asimismo, tampoco es fundamental un buen grosor, ya que no garantiza mayor soporte ni duración. Lo ideal es apreciar “cómo está construido el colchón”.

En lo que respecta al precio aseguran que "los hay más económicos que mantienen mejor la altura, firmeza y soporte que otros mucho más caros”, afirman. En este sentido, recomiendan fijarse en “los resultados de durabilidad” y sobre la misma inciden en que “depende más de la densidad, la calidad del núcleo, los refuerzos y el uso”.

Otro mito muy común es pensar que el sobrecolchón puede arreglar cualquier cama. En la misma línea rompen con la falsa creencia de que la almohada y la base son menos importantes. Lo cierto es que “hay que elegir las más adecuadas según tu postura y el tipo de colchón, ya que mejora el confort y la durabilidad”, apuntan.

La OCU rompe también con la creencia de que darle la vuelta al colchón le “alarga la vida”. Lo cierto es que dependen de las caras que tenga el artículo, ya que “puede ayudar a repartir el uso, pero “voltearlo” (de arriba a abajo) a veces no es posible o empeora el confort”.

Además inciden en la importancia del equilibrio, un punto a tener en cuenta, especialmente si duermes en pareja. “Importa la estabilización y que el colchón no genere hundimientos asimétricos si hay diferencia de peso”, matizan.

Por último, destacan la relevancia de probar el colchón correctamente. “Lo recomendable es tumbarse 10–15 minutos en tu postura habitual”, aconsejan.