Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el organizador de maquillaje XL más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros
Un auténtico chollo que las amantes de la cosmética no podrán dejar escapar
Action ha lanzado al mercado un artículo que apunta a convertirse en la estrella de la temporada. Se trata del organizador de maquillaje XL con el que las amantes de la cosmética podrán tener sus productos de belleza siempre a mano. Y lo mejor: el precio es de 7,99 euros, un 10 por ciento inferior a su coste original.
Combinación múltiple
Desde pintalabios hasta brochas: el artículo dispone de varios cajones y compartimentos que proporcionan una visión general de todos los productos. Además, está elaborado con un 50% de material reciclado en todas las fases de fabricación. Una opción que no solo destaca por su funcionalidad, sino por su compromiso con el medioambiente.
Este organizador de maquillaje cuenta con dos cajones, ideales para distribuir sombras, esponjas o incluso productos de hidratación. La superficie está separada por compartimentos que garantizan mayor estabilidad para brochas, rimmel o pintalabios.
Alta demana
La combinación de funcionalidad y precio imbatible apunta a que este organizador de maquillaje se convertirá en uno de los productos más codiciados en el mundo de la cosmética. Por ello, se prevén colas kilométricas de consumidores ansiosos por hacerse con este artículo, disponible por tan solo 7,99 euros.
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