Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la mosquitera para ventanas más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros
Un auténtico chollo que garantiza un hogar libre de insectos
El verano está a la vuelta de la esquina y con él, la molesta presencia de insectos en el interior de los hogares. Ante ello, Lidl ha lanzado la solución más práctica y económica que promete agotarse en cuestión de horas: una mosquitera corredera de aluminio por tan solo 9,99 euros.
Visibilidad óptima
Una de las principales características del producto es su tejido de fibra de vidrio en color antracita. Esto permite obtener luz natural sin la impresión de “rejilla oscura” que suelen provocar otras mosquiteras.
El artículo cuenta con una estructura extensible de 70 a 130 centímetros, lo que facilita su instalación en cualquier tipo de ventana. Además, está compuesto por un material resistente a rayos UV y es permeable al aire y la luz, lo que evita un rápido deterioro del producto.
Diseño práctico
La mosquitera salvará los compradores de instalaciones complejas. El artículo cuenta con un sistema corredero compatible con persianas enrollables, que se desliza cómodamente en el riel guía de la persiana. Además, incluye una junta de cepillo perimetral para garantizar un cierre más hermético.
Alta demanda
La combinación de temporada, utilidad y bajo coste ha disparado el interés entre los compradores de Lidl. Todo apunta a que mañana se formarán largas colas de consumidores ansiosos por obtener este artículo de bazar a precio reducido.
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