Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de pelo a solo 7,99 euros: garantiza un alisado de peluquería

Lidl ha lanzado una nueva promoción que las amantes de la peluquería no podrán dejar escapar. Se trata de la plancha alisadora más potente y barata del mercado: por tan solo 7,99 euros garantiza resultados dignos de cualquier salón de belleza. Una oportunidad única que apunta a formar largas colas de compradores.

Luce un cabello brillante

Uno de los principales atractivos de este dispositivo son las placas calefactoras con revestimiento de cerámica, una opción perfecta si se busca obtener el alisado perfecto sin renunciar al brillo del cabello. Además, alcanza en tan solo 90 segundos una temperatura máxima de 180 °C, ideal para evitar daños innecesarios.

El cable cuenta con una longitud de 1,8 metros, una medida suficiente para aquellos espacios donde la mala localización del enchufe supone renunciar a poder mirarse en el espejo.

Plancha de pelo. / Lidl

Seguridad garantizada

Uno de los mayores temores de los compradores es el mecanismo de desconexión. No es la primera vez que un despiste desemboca en desgracia. La plancha de pelo cuenta con un sistema de apagado automático después de 30 minutos, lo que llama a la calma en aquellas situaciones en las que las dudas sobre la desactivación se apoderan de los compradores. Además, cuenta con un cable giratorio de 360° con anilla para colgar, lo que evita mantener contactos innecesarios con superficies húmedas o mojadas.

Alta demanda

El dispositivo garantiza un alisado del cabello que pocas planchas dentro de su categoría podrían conseguir. A un precio imbatible, promete convertirse en uno de los productos estrella de la temporada y por ello, se prevén largas colas desde primera hora en las puertas de los supermercados Lidl por conseguir este producto que garantiza resultados de peluquería.