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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la tienda de juegos que conquistará a los más pequeños de la casa: disponible por 12,99 euros

Un auténtico chollo que promete convertirse en el artículo favorito de cualquier niño

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la tienda de juegos que conquistará a los más pequeños de la casa: disponible por 12,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la tienda de juegos que conquistará a los más pequeños de la casa: disponible por 12,99 euros / Lidl

Emma Fernández

Lidl ha lanzado al mercado una tienda de campaña que promete cumplir con las expectativas de juegos de los más pequeños de la casa. Por tan solo 12,99 euros los niños podrán simular una auténtica aventura a la intemperie desde cualquier estancia del hogar. Un producto que apunta a convertirse en la estrella de la temporada dentro de su categoría.

Magia en la oscuridad

El artículo está compuesto de elementos fluorescentes que permite que brille en la oscuridad, añadiendo ese toque de magia que cualquier niño necesita para convertir su espacio de juegos en una realidad difícil de alcanzar.

Tienda de juegos fluorescente.

Tienda de juegos fluorescente. / Lidl

Seguridad garantizada

El artículo está compuesto por varillas de fibra de vidrio y dos aros, que permite un sistema de montaje sencillo. Además, garantiza la mayor de las seguridades para aquellos papás preocupados: las paredes, el techo y el suelo están elaborados de tejido de poliéster resistente que evita, entre otras cosas, posibles roturas.

En muchas ocasiones, la diversión entre los más pequeños va de la mano de posibles manchas difíciles de quitar. No hay problema. Según el fabricante, el artículo se puede limpiar con un paño húmedo y, además, cuenta con dos ventanas de mallas transpirables para asegurar una correcta ventilación del espacio interior.

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Alta demanda

La combinación de diversión, calidad, resistencia y seguridad a precio imbatible apunta a que esta tienda de juegos se convertirá en una de las más codiciadas dentro de su categoría. Por ello, los supermercados Lidl prevén que a partir de mañana se formen largas colas de compradores ansiosos por hacerse con este artículo que asegura magia y diversión entre los más pequeños del hogar.

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