Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la fuente para horno más resistente del mercado: disponible por menos de 5 euros

Los supermercados Lidl han lanzado a la venta un artículo que promete convertise en uno de los más codiciados de la temporada. Se trata de una fuente de vidrio para hornear, cuyo coste es de tan solo de 4,49 euros.

Robusto y de alta calidad

El artículo está fabricado en vidrio de borosilicato, caracterizado por su alta resistencia y durabilidad.

Según la recomendación del fabricante, es esencial no utilizar el producto si está dañado y emplear siempre guantes de horno para manipular recipientes calientes. Asimismo, es muy importante lavar antes del primer uso, ya que puede contener polvo o suciedad a causa del almacenaje.

Fuente de vidrio para horno. / Lidl

Limpieza segura

La fuente solo no es apta para utilizar en vitrocerámicas, placas eléctrias o de gas, por lo que su único uso se reduce al horno. Asimismo, para garantizar una limpieza segura, las instrucciones lo dejan claro: no hay que utilizar estropajos o polvos abrasivos, así como esponjas metálicas. Para evitar roturas es imprescindible no someter al artículo a cambios bruscos de temperatura.

Con respecto al tipo de horneado, este artículo es la opción ideal para preparar verduras y tartas. Asimismo, cuenta con una capacidad máxima de llena de 1,6 litros.

Alta demanda

La combinación de alta calidad, resistencia y precio imbatible apunta a que esta fuente para hornear se convertirá en una de las más demandadas dentro de su categoría. Los supermercados Lidl prevén colas kilométricas de compradores ansiosos por adquirir este artículo que promete agotarse en horas