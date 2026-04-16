La cucharada que no puede faltar en la tortilla francesa para que salga perfecta con un minuto de microondas

Si existe un secreto para hacer una buena tortilla francesa en el microondas, el chef José Andrés lo tiene. El concejo del cocinero asturiano en sus redes sociales ha dado la vuelta al mundo. "Funciona", dicen quienes se han animado con el truco de la cuchara.

"Mezclo un huevo con una cucharada de mayonesa, lo mueves y al microondas entre 30 y 40 segundos", explica José Andrés.

¿Es la mejor tortilla francesa del mundo?

"¿Es la mejor tortilla francesa del mundo?". Esta es la pregunta que se hace Sabina en sus redes sociales. Ha puesto a prueba la receta de José Andrés y su conclusión es que no vuelve a hacer una tortilla a la sartén. Le encanta la textura, el sabor y lo práctico que resulta hacer esta receta los días que no tienes mucho tiempo.

Las lentejas de José Andrés

Otra de las recetas clásicas del chef asturiano son las lentejas de su madre. ¿Cuál es la clave de la receta? “Asegúrate de usar lentejas secas, no enlatadas. Quieres que las lentejas absorban todos los nutrientes vegetales mientras se cocinan”, explica el chef a sus seguidores.

El chef cocina lentejas cada viernes. Es un tipo de comida “sencilla y humilde” que le lleva a la infancia. “En España, todos comemos guiso de lentejas de pequeños; es como nuestra sopa de pollo, y cada familia lo prepara de forma diferente. A principios de mes, mi madre solía tener chorizo y morcillas para darle sabor. Más adelante, cuando el dinero escaseaba, añadía las verduras que encontraba en casa”, rememora.

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La madre de José Andrés hacía puré las verudas y las lentejas para hacer un estofado. José Andrés tritura las verduras, pero deja las lentejas enteras. Para él la clave está en condimentar a tu gusto. Sus básicos: pimentón ahumado español y “un poco de vinagre de jerez a cada plato”.